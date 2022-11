El día de ayer, martes 15 de noviembre, en redes sociales cundió la noticia de que Televisa, después de 15 años al aire, quitaría de su espacio informativo de la mañana a la famosa presentadora Paola Rojas, y se especuló que fue despedida por los altos mandos, que señalaron que cuentan ya con su reemplazo: Genaro Lozano.

Rojas era muy conocida pues en su programa ‘Al Aire con Paola Rojas’, que se transmitía de lunes a viernes en punto de las 7:00 horas desde hace seis años, día con día daba las noticias más relevantes de seguridad, salud y espectáculos, y al terminar comenzaba el programa "Hoy"; lo que ahora será responsabilidad de Lozano.

Intenso usuario de redes sociales, Genaro Lozano es politólogo, internacionalista, profesor y columnista. Se dice vegetariano y lector, así como fotógrafo y ciclista urbano de ocasión. Es candidato a Doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, donde coordinó el Programa Janey para Estudios Latinoamericanos. Desde agosto de 2016 conduce Foro Global y desde 2012 modera Sin Filtro, que se transmite cada domingo en FOROtv. Además, es profesor en la Universidad Iberoamericana y columnista en Grupo Reforma. La revista Forbes lo nombró como uno de los 10 líderes de opinión más influyentes de México en 2013 y 2015.

Asimismo, es conferencista en temas de política nacional e internacional, ha dado charlas en la Universidad de Harvard, la Universidad de Chicago, The New School for Social Research, así como en las principales universidades de México y para empresas globales como Merck y Pfizer.

También es coautor de varios libros, como ‘Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance’, ‘La política exterior de México’ y ‘¿Qué es Estados Unidos?’, y además ha colaborado en medios como CNN, La Nación y Gulf News, de Dubai.

Fue Subdirector de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica y asesor en la Coordinación General de Asesores de la Cancillería. También coordinó el Proyecto de Monitoreo y Vínculo Ciudadano con el Poder Legislativo, en Fundar-Centro de Análisis e Investigación. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también fue profesor, tiene una Maestría en Ciencia Política/ Política Estadounidense por The New School for Social Research. Ha ostentado la presidencia de comisiones en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

