El álbum Black Panther: Wakanda Forever – Music from and Inspired By, producido por Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis y Dave Jordan fue lanzado antes del estreno de la película Pantera Negra: Wakanda por siempre por Roc Nation Records/Def Jam Recordings/Hollywood Records.

Pantera Negra: Wakanda por siempre. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/DISNEY.

La banda sonora y música inspirada en la película, se realizó con la participación de 40 artistas internacionales grabados en Lagos (Nigeria), Ciudad de México, Londres y Los Ángeles. Entre los artistas, destacan Rihanna, Tems, Fireboy DML, OG DAYV con Future, CKay con PinkPantheress y Snow Tha Product con la participación de E-40, entre muchos otros.

Ludwig Göransson compuso y produjo tanto la banda sonora como las canciones originales de la película. Su extenso trabajo en producción de artistas, además de su trabajo en música de películas y series de televisión, lo convierten en un compositor particularmente calificado para dirigir ambos lados del paisaje sonoro.

Para su cuarta colaboración cinematográfica, Pantera Negra: Wakanda por siempre, Coogler y Göransson se dispusieron a crear un paisaje sonoro innovador sobre el que Göransson dice: “Las canciones y la banda sonora son una sola cosa”.

Los dos artistas venían hablando de este enfoque desde cuando iban a la USC Film School, y finalmente lo hicieron realidad con este filme. En lo que se convirtió en una obra de amor descomunal, Göransson pasó 2,500 horas grabando la banda sonora y los temas de la película, en seis estudios ubicados en tres continentes y cinco países diferentes.

Durante el transcurso de la película, el público escuchará a más de 250 músicos, dos orquestas, dos coros y más de 40 cantantes.

Coogler participó estrechamente en la creación de la música para la película, desde colaborar en la letra de la canción de Rihanna “Lift Me Up” hasta sugerir el cover de “No Woman, No Cry” de Bob Marley, que fue interpretada por la cantante y compositora nigeriana Tems y que se integra con la canción “Alright”, de Kendrick Lamar, en el tráiler de la película que se hizo viral instantáneamente.

Dado que la historia de la película está inspirada tanto en la cultura nigeriana como en la mesoamericana, las sesiones de grabación se realizaron en Lagos (Nigeria) y Ciudad de México (México), además de en Abbey Road Studios, en Londres. Los productores trabajaron con artistas populares de Lagos –entre ellos Tems– que se ha convertido en un semillero de innovación musical. Además, hay raperos y artistas emergentes de Ciudad de México que participaron en la grabación de los temas, entre ellos el rapero Pat Boy, que canta íntegramente en lengua maya.

Cuando estuvo en Ciudad de México, Göransson trabajó estrechamente con el arqueólogo musical Alejandro Rojas para explorar e investigar la música maya. Se usaron instrumentos originarios tanto de culturas nigerianas como mesoamericanas en la creación del paisaje sonoro.

La lista de los temas de Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By es la siguiente:

01. Lift Me Up interpretada por Rihanna

02. Love & Loyalty (Believe) interpretada por DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna y Busiswa

03. Alone interpretada por Burna Boy

04. No Woman No Cry interpretada por Tems

05. Árboles bajo el mar interpretada por Vivir Quintana and Mare Advertencia

06. Con la brisa interpretada por Foudeqush y Ludwig Göransson

07. La Vida interpretada por Snow Tha Product con la participación de E-40

08. Interlude interpretada por Stormzy

09. Coming Back For You interpretada por Fireboy DML

10. They Want It, But No interpretada por Tobe Nwigwe y Fat Nwigwe

11. Laayli' kuxa'ano'one interpretada por ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K'uj, All Mayan Winik

12. Limoncello interpretada por OG DAYV con la participación de Future

13. Anya Mmiri interpretada por CKay con la participación de PinkPantheress

14. Wake Up interpretada por Bloody Civilian con la participación de Rema

15. Pantera interpretada por Alemán con la participación de Rema

16. Jele interpretada por DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna y Busiswa

17. Inframundo interpretada por Blue Rojo

18. No digas mi nombre interpretada por calle x vida y Foudeqush

19. Mi pueblo interpretada por Guadalupe de Jesús Chan Poot

El álbum con la música incidental de Pantera Negra: Wakanda por siempre, compuesta por Göransson ya está disponible.

Con información de The Walt Disney Company.

XM