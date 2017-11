Pancho Barraza promociona en México "Nunca cambies"

El cantante de música regional mexicana Pancho Barraza promociona en este país y Estados Unidos "Nunca cambies", tema que incluirá en su nuevo álbum recopilatorio.

El tema habla sobre las cualidades que tiene la mujer ideal, a la que describe como única y perfecta, y con la que quiere pasar el resto de sus días, se informó en un comunicado.

"Nunca cambies, así eres perfecta, mi musa mi diosa mi ángel del cielo mi obra maestra, nunca cambies así eres hermosa, me gustas callada, me gustas sonriente y hasta cuándo te enojas, nunca cambies no pierdas tu esencia eres bella por dentro y por fuera", expresa Pancho en la canción.

El intérprete, nominado como Mejor Solista Masculino del Año en la sexta entrega de los Premios Bandamax, llegará a Guadalajara el 27 de enero próximo como parte de su concierto "Nunca cambies tour", con el que también llegará al Microsoft Theater, de Los Ángeles, California, el 17 de marzo.

Pancho Barraza prepara el lanzamiento de su nueva producción en la que incluirá "Nunca cambies", así como algunos de sus éxitos a dueto y material inédito.