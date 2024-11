Paloma del Río echará la casa por la ventana en el Degollado

La cantante de música vernácula, Paloma del Río, se presentará en concierto el próximo 29 de noviembre en el Teatro Degollado en punto de las 20:00 horas . La velada lleva por nombre "Fiesta en el corazón". Además estará acompañada por un ensamble de músicos, coristas y bailarines que suman más de 50 personas en el escenario.

El show correrá bajo la batuta del maestro Francisco "Pancho" Aguilar. Paloma estará acompañada por el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, el ballet folclórico México Mágico, el coro Arduum, el cuarteto Los Franco y el pianista José Luis Muñoz. Los boletos oscilan entre los 100 y los 400 pesos de venta en Boletia y taquillas del teatro.

Paloma del Río expresa que los asistentes van a disfrutar de un espectáculo de primer nivel a precios accesibles. EL INFORMADOR/H. Figueroa.

A propósito El Informador conversó con la cantante, quien tiene 25 años de trayectoria. "Estoy muy contenta y feliz, es un reto y un sueño hecho realidad, es algo que siempre había querido. He tenido la oportunidad de estar en el Degollado en varias ocasiones, pero yo siempre quise estar solita con mi concierto ahí. El año pasado estuvieron dos amigos que quiero mucho y cuando se presentaron, fueron el empujoncito que yo necesitaba para animarme a hacer esto realidad. Es importante que uno no piense en imposibles y se dé la oportunidad de regalarse las cosas que ama".

Su presentación es un regalo para su público, pero también para ella. "Me siento muy plena porque no quiero en mi vida quedarme con las ganas de hacer las cosas. Es tan importante que uno crea en su potencial y en sus sueños y los lleve a cabo. También por eso estoy siendo muy accesible con los precios, porque hay mucha gente que no conoce el Teatro Degollado, porque piensa que hay espectáculos caros".

Expresa que los asistentes van a disfrutar de un espectáculo de primer nivel a precios accesibles. Comparte que el coro siempre estará en la velada, "es una parte fundamental del espectáculo, además es un coro donde hay gente desde los 15 años hasta los 80 y ellos también van a estar cumpliendo su sueño. Eso me tiene muy contenta. Por eso es que esta es una fiesta para el corazón. Cómo anfitriona, todo el mundo se tiene que sentir muy emocionado". Además, el pianista José Luis Muñoz estará también de base.

El mariachi femenil y el cuarteto Los Franco también tendrán sus momentos importantes dentro del show. "El ballet folclórico estará entrando y saliendo". En cuanto al repertorio se estará desarrollando música de Los Záizar, Rubén Fuentes, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. "Es un show variadito son canciones que todo el mundo se sabe porque quiero que la gente cante, esto será una fiesta donde hay que divertirse", finaliza.

Lee también: Todo lo que tienes que saber del concierto de la Banda MS en la Arena Guadalajara

NA