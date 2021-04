Pablo Lyle cumple dos años detenido; su esposa lo recuerda

Ana Araujo, esposa del actor Pablo Lyle, tomó sus redes sociales esta semana para compartir unas palabras sobre lo que ha significado su matrimonio con el famoso, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos y está en espera del juicio por acusaciones de homicidio tras haber golpeado fatalmente a un hombre mayor.

Derivado de este proceso Lyle, quien ha participado en telenovelas como "Mi adorable maldición", está en prisión domiciliaria y porta un monitor GPS con el que es monitoreado las 24 horas del día y vive en Miami con su hermana.

Araujo compartió que después de la boda de su hermano cayó en la cuenta de la idealización que tenía sobre el amor el cual se había construido por los mensajes que recibió desde niña por diferentes medios.

"Hoy como la adulta que soy sé que el amor de Candy Candy y Anthony y luego con Terry no existe y que el amor tiene distintas formas, es mucho más real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3-4 años, porque simplemente tener la oportunidad de ver al otro como realmente es y no la idealización que me había construido, como lo acabo de decir, es una oportunidad en un millón", escribió en Instagram.

"Claramente es más fácil y común estar enamorada de una idea 'perfecta' que de una realidad imperfecta, pero todos somos imperfectos y lo hermoso es ver la imperfección del otro y sentir: amor, compasión, admiración".

Araujo señaló que ve en las parejas una falta de responsabilidad y ella cree que "si no tienes la capacidad de autocrítica te estás perdiendo de un crecimiento personal que puede ir de la mano de tu pareja, porque al final es la persona que más te conoce y que te puede ayudar a reflejar eso que quieres cambiar en ti".

Finalmente, invitó a la gente a dejar sus expectativas y aceptar el amor que tienen sabiendo que si no es para ellos pueden moverse.

"Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas", finaliza su mensaje que ha recibido comentarios de famosos como Sofía Castro y Cynthia Urias.

A finales de marzo del 2019, el actor viajaba en un automóvil rumbo al aeropuerto de Miami, fue entonces que se cruzaron con el coche del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años. El hombre bajó de su vehículo para reclamar que le cerraron el paso y discutió con el cuñado de Lyle, posteriormente Lyle bajó del auto y le dio un puñetazo en el rostro a Juan Ricardo, según se observa en un video de los hechos.

El cubano cayó al suelo y el vehículo en el que Lyle viajaba con su cuñado, esposa e hijos siguió su camino. Sin embargo el hombre murió en el hospital cuatro días después del altercado por una lesión cerebral causada por el traumatismo. El actor fue detenido y alegó que actuó en defensa propia, argumento que fue desestimado, por lo que irá a juicio.

Se aplaza juicio de Pablo Lyle

Una jueza de Miami le concedió más tiempo a Lyle para que prepare su defensa en el juicio que enfrentará bajo acusaciones de homicidio por haber golpeado fatalmente a un hombre mayor tras una disputa vehicular.

La jueza Marlene Fernández-Karavetsos accedió al pedido del abogado de Lyle, Bruce Lehr, y postergó el inicio del juicio del 15 de marzo al 7 de junio, tentativamente.

El 27 de mayo habrá una audiencia para verificar el estatus del caso y confirmar si las partes están listas.

No es la primera vez que se cambia la fecha del juicio. Inicialmente había sido pautado para febrero, pero también ante un pedido de Lyle, la justicia accedió a postergarlo.

Esta vez, el alargue al juicio tuvo lugar una breve audiencia judicial de menos de cinco minutos realizada por Zoom, en la que también estuvieron el otro abogado de Lyle, Philip Reizenstein, y la fiscal Eileen Keeley.

Lyle, quien vive en la casa de su hermana en Miami, alega que es inocente. El actor de la telenovela mexicana "Mi adorable maldición" y la serie de Netflix "Yankee" es monitoreado las 24 horas del día.

Al inicio de la audiencia, Lehr le expresó a la magistrada que necesitaba más tiempo para el juicio.

"Estamos aún preparándonos", expresó el abogado de Lyle, y pidió entre 45 y 60 días más.

Tras revisar su calendario, la jueza del 11mo circuito del estado de Florida propuso las fechas de mayo y junio, y le preguntó a la defensa si eran suficientes días para prepararse.

"Podría ser", respondió Lehr.

El actor no está autorizado a trabajar en Estados Unidos.

