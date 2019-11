Pablo Lyle cambia de look  antes de su resolución judicial

El lunes pasado, el actor Pablo Lyle fue visto en las calles de Miami con un look bastante diferente al que sus seguidores lo conocen: con pelo muy corto y teñido de rojo, algunos kilos más y sin su barba que tanto lo ha caracterizado.

El actor fue captado en una salida a comer junto con su esposa, Ana Araujo, y sus hijos. Según se observa en el video difundido por la cadena Telemundo, Pablo hizo una pausa en su comida para salir a comprar unos cigarros y fumar.

Cabe señalar que este 18 de noviembre el histrión cumplió 33 años, aunque no se sabe si lo festejó o no, puesto que está a pocos días de tener la respuesta de la corte de Estados Unidos que definirá si el actor mexicano es culpable o no del delito de homicidio, luego de que golpeara a un hombre de 63 años y de origen cubano llamado Juan Ricardo Hernández, quien quedó inconsciente y posteriormente murió, tras el enfrentamiento durante un accidente de tránsito.

Será el 9 de diciembre de este año el día del juicio, antes de éste, Pablo Lyle deberá presentarse a una audiencia en la que tanto su equipo de abogados defensores como la fiscalía confirmarán al juez Alan Fine si ambas partes están listas para el juicio o requerirán más tiempo.