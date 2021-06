Óscar Schwebel debuta como escritor; alista bioserie de OV7

La pandemia fue un detonante para que Óscar Schwebel, integrante de OV7 se atreviera a cometer su mayor acto de rebeldía: escribir un libro. Los días de encierro y el presente incierto lo motivaron a darle forma a una novela de ciencia ficción llamada “Los hijos de Numo”, la cual ya se encuentra disponible en las principales plataformas como Amazon y Barnes and Noble, entre otras.

Comparte en entrevista para EL INFORMADOR que la escritura desde siempre ha estado presente en su vida, solo que no era algo que muchos sabían. “Era como una terapia personal, un refugio… un remanso para mí de distracción, no era algo que yo anduviera gritando a los cuatro vientos ni mucho menos, pero es ahora que en este encierro me atreví a publicar estas locuras que de pronto yo he escrito a lo largo de los años”.

A veces la vida pasa esperando a que lleguen nuevas oportunidades, pero en momentos de cambio como los que se viven ahora, Óscar se ha hecho de las suyas para poner en marcha sus sueños. “Una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que salieron del clóset todos los planes que se estaban empolvando. Una de las moralejas que nos trajo este encierro fue el atrevernos a hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer antes, porque dábamos por sentado todo, como que todo sucedía de manera automática y esto que nos acaba de pasar como humanidad nos vino a traer este aprendizaje”.

Explica Óscar que con este texto buscó hablar sobre las personas a las que callan su voz por el hecho de ser distintas, por salirse de la norma de lo convencional. “Hay un exterminio de nuestras ideas. Que alguien sea diferente a nosotros, con otras habilidades, orientación sexual o que tiene otro color de piel, o religión, lo queremos exterminar y no tiene que ver con algo físico, sino con sus ideas. Con esta vorágine de redes sociales ya no se pueden esconder las cosas ni echar abajo del tapete, la opinión pública se ha convertido en un referente de movimientos sobre las mujeres o las personas transgénero, de temas que definitivamente ya no se pueden ocultar”.

En camino la bioserie sobre OV7

Óscar también es parte del grupo de escritores que están desarrollando la historia de la bioserie de OV7. “Estoy súper emocionado y me siento muy halagado que hoy por hoy esté en este cuadro de guionistas y escritores tan fregones, la cabeza es Julio Geiger, que fue quien escribió la bioserie de Bronco. No puedo adelantar mucho, pero sí es una historia que va a dar muchísimo de qué hablar por la manera en la que la estamos contando, creo yo que es una manera muy diferente de todas las bioseries que hemos visto”.

Señala que el reto ha sido comprimir 32 años de carrera en una serie de televisión de siete personas. “No va ser una biografía, sino una serie de televisión, lo que será un diferenciador con otras cosas que hemos visto”. Ya tienen plataforma, “pero hasta que no esté confirmado al 100% y ya seguro y firmado, no podemos decir con quién estamos, pero sí puedo decir que es con una de las plataformas grandotototas y estamos muy contentos de que sea con ellos porque esta plataforma no es tanto de cantidad sino de calidad. Entonces, van a cuidar esta historia y esta bioserie como si fuera su hijo”.

Reitera que los integrantes de la banda estarán involucrados en todo el proceso. Con respecto a la gira pendiente explica que están atentos a ver cómo sigue el desarrollo de la pandemia y de regresar a los “90s Pop Tour”, señala: “sería irresponsable de nuestra parte subirnos al ‘90s Pop Tour’ cuando todavía no se arregla la parte de nuestra propia gira”, pero que una vez que se resuelva, “ya veremos los planes y los proyectos sobre la mesa”.

¿De qué se trata el libro?

En 1981, un grupo de padres de familia reportaron “extraños comportamientos” entre sus pequeños, habilidades paranormales que rompían toda regla establecida por la física convencional.

El gobierno decidió actuar poniendo en marcha un programa para la investigación de dicho fenómeno.

Tras días de laberintos sin salida, el centro de investigaciones en la universidad nacional fue un fiasco.

Las familias se alistaban para regresar a casa con cupones de duda y temor. Pero durante la última madrugada antes del cierre, aconteció un acto cobarde, una oscura y sofisticada élite armada ingresó como un vapor silencioso aniquilando a decenas de niños.

Algunas enfermeras y médicos lograron salvar la vida de algunos de ellos. ¿Por qué está enferma obsesión por borrar de la faz de la tierra a unos inocentes infantes? ¿Quiénes son en realidad “Los hijos de Numo”?