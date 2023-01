"Everything, Everywhere All at Once", con 11 candidaturas, y "The Banshees of Inisherin", junto con "All Quiet on the Western Front", con 9, lideran las nominaciones al Oscar 2023 de la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo 12 de marzo.

La película dirigida por "Los Daniels", Daniel Kwan y Daniel Scheinert, logró el mayor número de menciones, seguida de la realizada por Martin McDonagh y de "All Quiet on the Wester Front".

"Elvis" las sigue de cerca con ocho nominaciones cada una, mientras "The Fabelmans", la película autobiográfica de Steven Spielberg, logró siete candidaturas.

