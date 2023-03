La fiesta más importante de la industria cinematográfica, Los Oscar, una vez más celebró a lo mejor del Séptimo Arte. Y en esta edición 95 desde Los Ángeles, California, la película “Todo en todas partes al mismo tiempo” obtuvo el premio más importante, el de mejor largometraje, pero también destacó con los galardones a Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Mejor Dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan, Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis, Mejor Edición y Mejor Guion Original, llevándose en total siete estatuillas doradas.

Durante el discurso, Jonathan Wang, parte de la producción de la cinta, destacó: “Nadie es más importante que nadie y estos raros (elenco y equipo técnico) me apoyaron en eso. Mientras que el director Daniel Kwan señaló que hay que buscar proteger a las historias del caos del mundo en el que vivimos porque éstas no van al mismo ritmo de lo que acontece en él y eso le asusta.

Además, cuando él y su compañero Daniel Scheinert ganaron a Mejor Dirección y Guion Original, también se mostraron muy conmovidos, resaltando que se habían dado cuenta que son buenos para contar historias. “Dedicamos este premio a nuestras madres en el mundo, y a mis padres, que me dejaron vestir en drag, porque esto no es una amenaza para nadie”, dijo Scheinert. En algunas ciudades de Estados Unidos se busca prohibir los espectáculos de drag a menores de edad. “Los directores no somos nada sin nuestro equipo, nuestros actores y nuestra familia”, remató.

Por su parte, Michelle Yeoh al saberse ganadora, confesó: “A todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viendo esto, les digo que esta es una luz de esperanza y probabilidades, que los sueños pueden ser en grande. Nunca dejen que les digan que ya pasó su momento, nunca se den por vencidos”. Además, dedicó el premio a todas las madres y en especial a la suya, la cual tiene 84 años y radica en Malasia. “Ellas son superhéroes y sin ellas ninguno estaría aquí”.

Jamie Lee Curtis agradeció a su familia y a las películas que la hicieron llegar hasta este momento, mientras que Ke Huy Quan también le dedicó su premio a su madre de 84 años, “está en casa viéndome… ¡Mamá me acabo de ganar un Oscar! Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna forma terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood, este es el sueño americano”.

En tanto, Brendan Fraser, quien ganó como Mejor Actor por “La Ballena”, se vio bastante conmovido por su premio. “¡Así que así se ve el multiverso! Le agradezco a La Academia por este honor, estoy agradecido con Darren Aronofsky por lanzarme y arrastrarme para hacer ‘La Ballena’. Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad y el talento de Hong Chau (su compañera de reparto). Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no cayeron fácilmente”.

La velada estuvo conducida por Jimmy Kimmel y esta vez no hubo algún zafarrancho como el que ocurrió el año pasado cuando Will Smith cacheteó a Chris Rock, hubo momento divertidos como cuando Kimmel llevó al escenario a la burrita Jenny de “Los espíritus de la isla” o cuando Elizabeth Banks llevó al Oso de la cinta “Cocaine Bear” a presentar una terna.

La música fue una parte fundamental de la gala, Lady Gaga cantó al natural y cómoda “Hold my hand”, pero Rihanna ofreció un performance glamoroso para interpretar “Lift me up”, además también cantó Sofia Carson con la compañía de la compositora Diane Warren el tema “Applause”. Además se hicieron performances de las cintas “RRR” y “Todo en todas partes al mismo tiempo”. También durante los discursos se habló de temas como la guerra en Ucrania.

Lenny Kravitz fue el encargado de recordar a los fallecidos que pertenecieron a la industria, la imagen de don Ignacio López Tarso no apareció, tal vez porque su muerte apenas ocurrió el sábado 11 de marzo. La noche avanzó sin contratiempos en la gala de los Oscar.

Orgullo mexicano

El tapatío Guillermo del Toro ganó en la categoría de Mejor Película Animada por “Pinocho”. Durante su discurso resaltó: “La animación es el cine. La animación no es un género, está lista para ser llevada al siguiente nivel, ayúdennos, mantengamos a la animación en la conversación”. Además, agradeció a Netflix, a su pareja, a sus hijos y a sus padres.

MF