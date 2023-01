El próximo 12 de marzo tendrá lugar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la 95.ª edición de los Óscar, una de las ceremonias cinematográficas más importantes en el mundo.

Distintas películas, de acuerdo con el público, competirán por la estatuilla a la Mejor Película, tales como Avatar 2, Everything, Everywhere All At Once, Los Fabelman, Elvis, entre otras. Este año específico estará lleno de expectativas para los mexicanos, pues grandes producciones encabezan las listas de los favoritos para ser nominados. Entre ellos destacan Guillermo del Toro con su aclamada "Pinocho", hasta Iñárritu con "Bardo".

No obstante, la lista de nominados todavía no es dada a conocer, así que quedará esperar a que la Academia dé a conocer a los que competirán por las mejores categorías en los Oscar 2023.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver las nominaciones del Oscar 2023?

Será mañana, martes 24 de enero del 2023, cuando la Academia de Hollywood revele la lista oficial de nominados para los Oscar 2023. La presentación dará inicio a las 7: 30 a.m del Centro de México.

En los siguientes canales podrás ver a los nominados, dando click en los enlaces destacados:

¿Cuándo podremos ver los Oscar 2023 en México?

Además de que la ceremonia podrá ser disfrutada en los canales previamente mencionados, la premiación también estará disponible, en México, a través de TV Azteca, para la televisión abierta.

FS