Oscar 2022: Cenicienta, de Camila Cabello, se perfila como la favorita del #OscarsFanFavorite

Entre acusaciones de bots y supuestas estrategias ya previstas por parte de las productoras para posicionar a filmes que no fueron nominados para la próxima entrega del Premio Oscar 2022, los fans de diversas películas y franquicias han desatado discusiones en redes sociales sobre la veracidad que tendrá la dinámica de votación del #OscarsFanFavorite, alianza que la Academia hizo con Twitter para que el público vote por aquellas historias que merecen un reconocimiento en los galardones más esperados de la meca estadounidense del cine.

La Academia compartió hace una semana los requisitos para que los fans de Estados Unidos y otros territorios específicos –excluido México- pudieran votar hasta 20 veces al día utilizando el hashtag #OscarsFanFavorite exclusivamente vía Twitter, para que filmes, principalmente no nominados, pudieran ser premiados con un distintivo especial por parte del público y se les reconociera el impacto que causaron en la audiencia pese a no ser consideradas en las principales categorías del Oscar.

La Academia destacó que los filmes que no tuvieron estreno en las salas de cine no podrían competir para ganar el premio del #OscarsFanFavorite, por lo que los fans rápidamente reclamaron que los votos hacia películas como “La Liga de la Justicia”, de Zack Snyder, serían invalidados ya que fue estrenada en streaming, enfocando entonces que el reconocimiento debería ser otorgado a “Spider-Man: No Way Home”, que si bien logró una nominación en la terna de efectos especiales, los fans los superhéroes señalaron que el filme protagonizado por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, merecía nominaciones en otras categorías importantes como Mejor Película, Producción y talento.

Desde los primeros días de votación del #OscarsFanFavorite la película “Spider-Man: No Way Home” se impuso como la más mencionada en Twitter, animando a todos los fans de los superhéroes a que se sumaran a la votación para que en próximas nominaciones otros filmes de superhéroes fueran reconocidos en su importancia como cualquier otra película de drama, que suelen liderar las nominaciones principales.

Pese a los esfuerzos de los fans de las adaptaciones de cómics en el cine por hacer justicia a “Spider-Man: No Way Home”, tal parece que será la nueva versión de “Cinderella” (“Cenicienta”), protagonizada por Camila Cabello bajo la dirección de Kay Cannon, la que se corone con el premio del público en el Oscar, ya que está en el primer lugar de la votación, de acuerdo a los primeros conteos que ha hecho y reportado el medio Deadline.

“Cinderella” tuvo su estreno en 2021 y aunque tuvo críticas de todo tipo, resaltó que no muchos fans estuvieron conformes con la adaptación que se hizo del clásico cuento por los giros “políticamente correctos” que se le hicieron al guion para justificar una versión modernizada; el filme tuvo un estreno simultáneo en salas y en la plataforma de Prime Video, aunque muchos fans han destacado que la película pasó sin pena ni gloria y ni se enteraron de que la trama sí tuvo un circuito en las salas comerciales.

Los fans de “Spider-Man: No Way Home” han acusado que las votaciones en Twitter están recurriendo a cuentas falsas o bots para posicionar a “Cinderella” como la favorita del público y que esta nueva dinámica para tomar en cuenta los gustos de la audiencia no será creíble si no se validan los votos hacia todas películas estrenadas en 2021 aunque no hayan tenido un estreno en salas.

AC