One Direction: Zayn rinde homenaje a Liam Payne en concierto en la CDMX (VIDEO)

La noche de este martes el Palacio de los Deportes se convirtió en el escenario de un emotivo tributo cuando Zayn Malik, en su primer concierto como solista en la capital mexicana, recordó a su excompañero de One Direction, Liam Payne, quien murió en octubre del 2024 tras caer de un tercer piso en su hotel en Argentina.

El reencuentro entre el británico y sus fans mexicanos inició en punto de las 21:00 horas y aunque se vivieron momentos memorables como ver Malik hablando español o los miles de celulares iluminando el recinto; el público se conmovió cuando sonaron las primeras notas de "Night Changes", una de las canciones más emblemáticas de One Direction y la última que el cantante grabó con la banda antes de su salida en 2015.

"Canten, México", pidió Zayn a los asistentes, quienes corearon con todas sus fuerzas. Esta fue la primera vez en una década que el artista interpretó este tema, lo que le añadió un significado muy especial. Ya para el final del show, cuando Zayn dejó el escenario, en las pantallas apareció un mensaje: "Liam Payne. 1993-2024. Te amo, hermano". Este gesto provocó la reacción inmediata del público, que, entre lágrimas, aplausos y gritos de: "¡Liam, Liam!" se unieron a su artista para homenajear el legado de Payne.

��✨ "Te amo, hermano". Zayn Malik ( @zaynmalik), exintegrante de One Direction ( @onedirection), rindió un homenaje a Liam Payne durante su primer concierto en Ciudad de México. Además, cantó "Night Changes" �� pic.twitter.com/vE2DeoPeB0— adn40 (@adn40) March 26, 2025

El momento fue grabado por varios de los asistentes y los videos ya circulan en las redes sociales. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y muchos usuarios agradecieron al cantante por hacerlos parte de algo tan bonito y tener siempre presente a Payne. "Liam sí vino a México", "Le está dedicando su gira a Li", "Muchas gracias por esto", "Fue imposible no llorar", "Liam, siempre fuiste amado", "¡Qué hermoso!, gracias Zayn", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La relación entre Zayn y Liam siempre fue cercana. Tras la muerte de su amigo, el intérprete de "Pillowtalk" lanzó un devastador mensaje en el que no sólo le agradeció por haberle dado la fuerza que necesitaba en sus peores momentos; también se dijo completamente devastado, pues para él, Liam era parte de su familia. El ex One Direction tiene programadas dos fechas más en la CDMX, este jueves y viernes, ambas ya fueron declaradas como Sold out.

