Omar Chaparro se disculpa con Anahí por sus "bromas" del pasado; ella responde

A pesar de que desde hace varios años Anahí se ha mantenido distanciada del ojo público, sus fans le siguen demostrando su admiración y cariño en las redes sociales, donde la actriz comparte su faceta de mamá.

Hace unos días, circuló un video en el que seguidores de la recordada "Mía Colucci", hicieron un recuento de su andar cuando trabajaba en Televisa, empresa en la que vivió bullying por parte de algunos compañeros y conductores, debido a sus problemas alimenticios.

En dicho video se rescatan algunos momentos en los que Anahí tuvo que soportar las bromas y señalamientos sobre la anorexia que padeció. Comentó el material diciendo que afortunadamente ahora se encuentra en otra etapa y que las cosas han cambiado mucho, y aplaudió el que actualmente este tipo de situaciones ya no ocurren tan fácil.

Ay ... ��. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. �������� https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Antes de integrarse a la telenovela "Clase 406", en 2002, Anahí se enfrentó al trastorno alimenticio llamado anorexia nerviosa, llegó a pesar 35 kilos, estuvo en cinco diferentes centros de tratamiento y fue atendida por varios médicos y psicólogos.

Omar Chaparro le ofreció una disculpa a Anahí por las bromas que pudieron lastimarla hace 16 años, cuando él conducía el programa "No manches". Chaparro lamentó sus comentarios y bromas de entonces, y confesó que le daba gusto ver en la mujer que se ha convertido.

"Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande".

No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar. �� https://t.co/1E8rreEwKv — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

