Ojalá los senadores recuerden para quién trabajan: Diego Luna

Diego Luna opinó sobre el altercado que tuvieron Javier Lozano y Gael García Bernal en Twitter, en donde el actor comparó al senador con Trump, a raíz de la Ley de seguridad Interior.

"Me parece absurda que esa sea la discusión. Aquí está pasando algo muy grave, hay voces muy calificadas que están cuestionando los contenidos de esta ley y ojalá los senadores recuerden para quién trabajan, que los senadores se den la oportunidad de escuchar a estas voces y no pasarla al aventón ni en lo oscurito porque puede ser muy peligroso", dijo después de la lectura abierta del guión de "Abel", filme que dirigió Luna en 2010.

El actor dijo que él no tiene miedo de opinar sobre los temas que están sucediendo en nuestro país.

"No me da miedo, creo que es nuestra responsabilidad, estaban muy acostumbrados a que no pasara nada, pero es momento de que los ciudadanos tomemos control de la realidad, que tomemos la responsabilidad de lo que significa la ciudadanía.

"Es tarea de todos cuestionarnos nuestra realidad todos los días y hay que estar informado. Es un país en donde la rendición de cuentas no es parte de la política y eso está mal y nosotros somos parte esencial de ese proceso, tenemos que ser parte, cuestionar, porque ya no podemos ser indiferentes ante la violencia, la impunidad y porque además creo que somos muchos los que queremos que las cosas cambien".

"Es un compromiso como ciudadano. Que la ciudadanía sea tomada en cuenta y que también nosotros tomemos el control de las cosas", señaló.