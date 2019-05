Ofelia Medina, en las entrañas de Frida

Desde que Ofelia Medina llevó al cine la primera adaptación mexicana sobre la vida de Frida Kahlo en “Frida, naturaleza viva”, la actriz mantiene la misma pasión y admiración por la famosa pintora, quien también la ha motivado para desarrollar otros proyectos escénicos que reflejen parte de la vida, pensamiento y legado cultural que la artista compartió a través de su pintura, así como sus posturas políticas y sociales.

“Yo trabajo con Frida desde hace muchos años. Estoy muy orgullosa porque mi película fue la que dio a conocer a Frida en el mundo -desde esta perspectiva-, y cuando hice este filme me cuestionaban por qué hacía una película de Frida, que era una señora fea, tan mal hablada, comunista, cejona, bigotona, que a nadie le interesaba. Pero con el talento del director Paul Leduc nos quedó una película hermosa”.

De regreso en Guadalajara, Ofelia Medina se instalará en el Ágora Jenkins de la Plaza Bicentenario (en la explanada del Conjunto Santander de Artes Escénicas), para retomar y dar inicio a la gira nacional de “Cada quien su Frida”, propuesta multidisciplinaria en la que la actriz recorre diversos pasajes de la vida de Frida Kahlo, con la intención de recordar el humor, los mitos y los tiempos que caracterizaron a una de las pintoras mexicanas más importantes mundialmente.

“Después de la película dejé a Frida por mucho tiempo hasta que se cumplieron 100 años de su nacimiento e hice este espectáculo. Al principio era algo teatral. Lo llevamos a Los Ángeles, al Festival de Cannes (Francia), a Dinamarca, Suecia y Nueva York”, recuerda Ofelia, quien tras el impacto que este proyecto escénico tuvo nacional e internacionalmente decidió nuevamente dejar descansar a la figura de Frida, para después retomarla con una nueva visión sobre escena.

“Frida es un personaje que no se deja olvidar. Su postura social y política es muy importante para mí. Fue una mujer pionera en el amor a los indios, en el amor a nuestras culturas, ella fue de las primeras personas que hicieron este reconocimiento de las culturas mexicanas. Ahora volveremos a esta Frida y empezaremos en Guadalajara”.

Refrescan el espectáculo

Acompañada por actores, músicos y cantantes como Federico Luna, Malena Durán y Julio Aguilar, todos bajo la dirección musical de Ángel Chacón, “Cada quien su Frida” ahora propone un formato más sonoro y con otras disciplinas artísticas que lo encaminan a ser un espectáculo más divertido y popular.

“Ahora este espectáculo es más musical que cuando fue obra de teatro, esa la hacíamos con una producción diferente. Ahora es más popular, hecho al aire libre (…) el espectáculo está conformado por los textos del diario de Frida y sus cartas. También vamos a cantar, bailar y echar relajo con las canciones que más le gustaban a ella, como ‘El venadito’, ‘La tequilera’, ‘Por un amor’, ‘El avioncito’ y ‘La bruja’, por ejemplo”.

Mirada profunda

Ofelia Mediana puntualiza que sus proyectos relacionados a Frida Kahlo intentan mostrar lo que realmente fue la pintora más allá de las historias descontextualizadas, los mitos y los prejuicios alrededor de su vida y sus decisiones íntimas.

“Lo que ha pasado con su personaje no fue culpa de Frida. Ella fue una mujer que murió en la pobreza, prácticamente tenía que regalar su pintura para poder vivir, tenía adicciones muy fuertes que le provocaban gastar en medicinas, ella murió cubierta por la bandera comunista, Frida era comunista y murió como comunista. Era una mujer que despreciaba la fama y las frivolidades”.

Ante las adaptaciones que la vida y obra de Frida Kahlo han tenido en el sentido comercial, Ofelia Medina apunta que esta cuestión es independiente al legado y valor artístico y cultural que dejó con sus obras.

“Ella no es responsable. En ‘Frida, naturaleza viva’ sí se refleja la postura política de Frida, pero en otras películas y obras de teatro no, se van por lo sexual, por cosas que son incomprensibles para la gente ignorante que solamente se enfocan en que si era lesbiana, que si era mal hablada, pero eso son juicios. Si lees su diario ahí está su verdad, pero no quieren ver eso, quieren ver lo escandaloso y en esta obra no nos echamos un rollo, pero sí reflejamos su postura política, ofrecemos a una Frida más completa, no es una interpretación de mi parte”.

¡Agéndalo!

“Cada quien su Frida” de Ofelia Medina en el Ágora Jenkins (Conjunto Santander de Artes Escénicas), en Avenida Periférico Norte 1695, colonia Parque Industrial Belenes Norte, en Zapopan. Función: 10 de mayo a las 20:30 horas. Entrada libre.