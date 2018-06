Odin Dupeyron te dice cómo hacer de la vida un arte

Mientras que otras de sus obras, como “¡A vivir!” representan el pasado, esta producción se centra en las reacciones, cómo se comporta la gente ante la vida y los retos que nos pone. Para Odin, una diferencia con “¡A vivir!” es que “Veintidós veintidós” es teatro, no un monólogo donde sólo está el en el escenario: “Es un poco igual, la diferencia es que comparto el escenario con Érika Blenher. Hay una cuarta pared que nos separa del público”, platicó en entrevista vía telefónica. Con esta obra ha visitado buena parte de México y Estados Unidos (Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Diego, entre otras ciudades).

Sobre la elección de Érika, Odin afirmó que por su forma de actuar sólo trabaja con sus amigos, los talentosos. El actor y dramaturgo de “Veintidós veintidós” agregó: “Me gusta trabajar con actores con los que tengo química en el escenario y en la vida, no solo que tengan nombre”.

La trama de “Veintidós veintidós” trata sobre la fuerte depresión que puede vivir una persona, al grado de decidir quitarse la vida. En ese tránsito de la vida hacia la muerte se desarrolla la pieza, escrita y dirigida por el propio Dupeyron.

Al ser una obra que reflexiona sobre la vida, su contenido puede impactar a la gente de manera positiva: “Como habla sobre el suicidio, lo más fuerte que nos han dicho, y que sucede en uno de cada tres, es ‘Yo estaba cerca, después de que vi la obra he decidido que no lo haré’, o ‘Ya lo tenía planeado y me salvaste la vida’”. Sobre ello, el autor agregó que no escribe sus obras con ese propósito: “No hago arte para salvar la vida la gente o transformar el mundo. Hago un arte para comunicar y transmitir mi visión de la vida de una manera útil, bella, artística y dinámica”.

Odin concibe el arte como una manera de transmitir sabiduría: “Yo vivo el arte, y el arte que yo hago y el que a mí me gusta es una especie de consejo. Desde los cuentos de ‘Caperucita’, las grandes novelas, la ‘Iliada’… Todos transmiten conocimiento. El arte es un consejo”.

Inspirado en las letras

Del arte que lo ha influenciado y marcado, el actor afirmó que son muchas las cosas: “No tengo una en específico, no sé si todo el mundo logre hacer eso con el arte según las cosas que haga. Desde la poesía de Amado Nervo, como escritor me pareció impresionante, las canciones de Juan Gabriel. Todo el arte habla, puede ser profundo, desde ‘Los miserables’ de Víctor Hugo que habla de la condición humana hasta las súper inspiradoras, como ‘Amo la vida’ de José Luis Perales”.

Más allá de su agenda de presentaciones, Odin no tiene planes a largo plazo, aunque no descarta cualquier posibilidad en su carrera. La vida es una exploración, afirma, y para ello tiene una cita que nos compartió: “Si ves una lucecita, síguela: si te lleva al pantano ya saldrás de él. Pero si no la sigues nunca sabrás si era su estrella. Yo sigo las lucecitas”.

TOMA NOTA

Asiste

“Veintidós veintidós”.

Miércoles 13 de junio, 20:30 horas.

Palcco (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Zapopan).

Boletos en taquillas y en el sistema Ticketmaster: de $400 a $800 pesos.