Octavio Ocaña: Recuerdan al actor a tres meses de su muerte

Hoy se cumplen tres meses del fallecimiento de Octavio Ocaña, y su familia lo ha recordado de dos maneras: visitando el lugar donde perdió la vida y donde hoy se encuentra un nicho en su memoria, y a través de sus redes sociales, compartiendo con los seguidores del actor algunas fotos de él en su infancia y adolescencia.

"A 3 meses de tu partida, la gloria de Dios esté contigo rey de mi vida, vivir sin ti es insoportable e irreparable, el dolor es incurable y triste, sólo sé que llegaré contigo y estaremos juntos tesoro de mi vida, mi hijito Octavio Augusto Pérez Ocaña te amo y amaré por siempre, tu mamita y jefa hermosa como me decías siempre; mi ángel hermoso no me sueltes de tu mano", escribió Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio, en una publicación de Instagram la cual acompañó con varías fotografías del actor.

Sus hermanas Bertha y Ana Leticia también hicieron lo mismo en sus respectivas cuentas, en las que mostraron algunas imágenes de su visita al tramo de la autopista Chamapa-Lechería, donde su hermano pereció, y que el día de hoy visitaron para llevar flores.

"Nuestros pies quieren caminar hacia donde estás durmiendo pero tenemos que seguir viviendo por ti, para ti, en tu honor y en tu memoria, por tu justicia", expresó Bertha en su mensaje, además de asegurar a través de una historia que los 29 de cada mes su hermano tendría una misa.

"3 Meses del comienzo de una vida eterna del más chiquito de esta familia, 29/10/21 los que nos quedamos en la tierra nos toca recordar ese trágico día para siempre, Besos al cielo!", escribió su hermana Ana Lucía, quien también en una historia puso un emotivo mensaje para su hermano, donde le manifiesta lo difícil que ha sido este tiempo sin él.

"A tres meses de intentar comprender ¿cómo? ¿Cuándo? Y sobre todo ¿por qué?… Me he quedado sin fuerzas, sin ganas, sin motivos y sí, he llegado a la conclusión de que maldita vida que me ha hecho estar sin ti y me ha obligado últimamente a mantenerme de pie (cuando la verdad dudo que alguien sepa cómo se hace eso). Podrán pasar años y años y siempre será algo que nunca voy a entender y sobre todo a aceptar, te amo".

Un día antes, Nerea compartió un video de ella y Octavio poco antes de iniciar su noviazgo, donde platica que primero fueron amigos y que su presencia marcó su vida en muchos sentidos, que en el momento que esas imágenes se grabaron, ella no sabía que su historia iba a comenzar.

"Te amo con cada milímetro de mi ser y eso va a ser hasta mi último día, espero que nunca me olvides porque yo no lo haré, espérame que te prometo que te voy a alcanzar", escribió Nerea junto al video.

JM