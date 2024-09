"Heartstopper" y "Ranma1/2": Estos son todos los nuevos títulos de Netflix de octubre

Netflix es una plataforma de streaming que ofrece su servicio por medio de un sistema de suscripciones. La compañía tiene como objetivo mantener su catálogo de títulos actualizado, con el propósito de ofrecer las mejores cintas audiovisuales a sus clientes.

Desde que comenzó el 2024, Netflix anunció que tenía muchas sorpresas preparadas para sus suscriptores y, por supuesto, el mes de octubre no será la excepción, pues durante este periodo serán publicadas algunas de las series y películas más esperadas, incluidas producciones originales de la plataforma. Descubre aquí todo lo nuevo que llega a Netflix en octubre.

Estrenos de Netflix en octubre 2024

Series

1 de octubre

“Tom Dillon: This Is Your Country’

2 de octubre

“Chef’s Table: Fideos”

“Misterios sin resolver” (temporada 5)

3 de octubre

“Heartstopper” (temporada 3)

5 de octubre

"Ranma 1/2"

9 de octubre

“Los 5 grandes” (documental)

“El secreto del río”

“Engaño”

10 de octubre

“Outer Banks” (temporada 4, parte 1)

“Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft”

“La vida y las películas de Erşan Kuneri” (temporada 2)

14 de octubre

“Los poderosos MonsterWheelies”

16 de octubre

“Los apocalipsis del pasado: Las Américas” (documental)

17 de octubre

“Gundam: Réquiem para una venganza”

“El abogado del Lincoln” (temporada 3)

“Jurassic World: Teoría del dinocaos” (temporada 2)

23 de octubre

“Boston Red Sox: La remontada de 2004′ (documental)

“Soy Zodiac” (documental)

24 de octubre

"Territorial"

25 de octubre

“La última noche en Tremor” (miniserie)

“Rumbo al infierno” (temporada 2)

29 de octubre

“Tom Papa: Home Free”

30 de octubre

“La ley de Lidia Poët” (temporada 2)

31 de octubre

“La diplomática” (temporada 2)

Películas

3 de octubre

"Problemas"

4 de octubre

“El hoyo 2′

“CTRL”

“Lo que hay dentro”

7 de octubre

“El chico y la garza”

“Los hermanos Menéndez” (documental)

11 de octubre

“El lugar de la otra”

“Invasión, insurrección”

“Una aventura en Marruecos”

16 de octubre

“El atraco”

17 de octubre

“Fuera de las sombras”

18 de octubre

“El hombre que amaba los platos voladores”

“Woman of the Hour”

23 de octubre

“Los hombres lobo”

25 de octubre

“No te muevas”

“La singular vida de Ibelin”

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp