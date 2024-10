¡Oasis anuncia nueva fecha en México!

Debido a la demanda en la zona, Oasis ha actualizado las fechas del tour en Norteamérica en donde ha añadido fechas para Canadá, Estados Unidos y México. Con ello, la banda británica dará nueve conciertos en la región.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales oficiales, Oasis escribió "Debido a la demanda fenomenal, nuevas fechas han sido anunciadas para Toronto, East Rutherford, Los Angeles y Ciudad de México".

Con ello, Oasis se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el viernes 12 de septiembre y el sábado 13 del mismo mes, en el año 2025 como parte del tour mundial "OASIS LIVE '25".

Esto es lo que sabemos de los boletos

En su página oficial aún no aparece la nueva fecha, sin embargo, en la página web de la boletera Ticketmaster ya puedes acceder a ambas fechas. En ambos casos la venta de boletos aún no comienza. La preventa iniciará el día de mañana jueves 3 de octubre a las 10:00 horas y terminará a las 23:59 horas, aunque se espera que no llegue hasta esta hora. La venta general se realizará un día después, el viernes 4 de octubre a las 12:00 horas.

Si ya cuentas con tu registro de preventa o esperarás a la venta general, recuerda que el límite de compra es de cuatro boletos por ingreso a la plataforma. Si logras atravesar la fila virtual sé preciso y elige la cantidad correcta en la zona deseada; este es uno de los eventos más deseados de los últimos años.

La noticia del regreso de Oasis llega 16 años después de su última actuación en Norteamérica. Las dos fechas en que se presentarán los hermanos Gallagher en México serán dos conciertos sin precedentes.

Los precios oficiales no han sido publicados, sin embargo se espera que puedan estar entre los $1,342 pesos hasta los $5,490 de acuerdo con información de MUCHO RUIDO COLLECTIVE. De igual forma, estamos a tan solo unas horas de conocer la taquilla oficial. Por eso mismo, en su portal, Oasis recomendó no hacer compras a través de cualquier plataforma que no sea la de Ticketmaster.

