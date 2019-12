OV7 tiene derecho a reservarse los detalles del pleito: M'Balia

Luego del conflicto suscitado entre los integrantes de OV7 y Ari Borovoy, a través de su empresa Bobo Producciones, la cantante M´Balia Marichal consideró que sus compañeros están en su derecho a guardarse los detalles de lo sucedido.

"Tienen el derecho a reservarse la información y qué bueno que finalmente lo lograron resolver. Antes de 48 horas, todo estaba puesto en su lugar y los vi muy contentos", declaró ante la prensa.

M´Balia estuvo presente el 7 de diciembre pasado durante el concierto que su hermano Kalimba ofreció para celebrar sus primeros 15 años como solista.

"Fue una noche muy disfrutable y los sentí tan naturales como siempre. Algo que me asombra es justamente eso, de cómo nos juntamos y automáticamente es como si hubiera pasado medio día porque todo regresa justo al último punto en que nos vimos como grupo".

Reveló que se frecuentan seguido y no solamente cuando se requiere subir al escenario para trabajar. "Estar ahí, en el camerino, y la mecánica que tenemos, fue de lo más natural, fue una noche muy divertida y emocionante".

Hace más de un mes que Erika Zaba, integrante de OV7 dio a luz a su primogénito Emiliano, pero M´Balia no ha podido conocerlo, pues durante varios días estuvo enferma y prefirió ausentarse para no contagiarlo.

"No estuve bien de la garganta, tuve un bicho que durante algunas semanas me trajo en jaque. No quisiera acercarme en esas condiciones, así es que la próxima semana podré abrazar a mi pequeño sobrino. Estoy súper emocionada, está guapísimo", resaltó.

AC