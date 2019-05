"Nunca dejaré de buscarte" comienza su camino

Ayer lunes dio el “claquetazo” inicial de las filmaciones del largometraje tapatío “Nunca dejaré de buscarte”, dirigido y producido por Bibiana Barba y que tendrá un guion de Mario Pérez. Buena parte de la película sucede en una casa, locación céntrica en Guadalajara. La actriz Grecia Rodríguez hace el papel principal, con el papel coprotagónico de Marco Antonio Orozco y Liz Sandoval. Liz interpreta a la amiga de la protagonista.

Producción de Amore Films, la cinta de ficción narra la historia de una madre en busca de su hijo, un menor de edad que se encuentra desaparecido. Sobre “Nunca dejaré de buscarte”, Bibiana platicó durante una pausa de la filmación: “Ya hemos hecho otras producciones juntos. Venimos de hacer ‘Cartas a Elizabeth’, un documental sobre la violencia a los niños. Ya lo presentamos en un festival local y ahora queremos llevarlo a nivel mundial. La idea es hacer consciencia con lo que sucede con los niños. Mucha gente cree que la desaparición de niños es un cliché, pero el tercer comercio más lucrativo a nivel mundial es la trata de personas, niños incluidos”.

La duración aproximada de la cinta será de hora y media y “trata de una mamá a quien se le desaparece su hijo. La historia comienza días después de la desaparición. Es una mujer de bajos recursos. Un hombre empieza a buscarla para decirle que ya no lo busque, que ya murió. Allí empieza la trama. Se trata de retratar a la persona, qué pasa cuando se pierde a un hijo, más en estas circunstancias”. Durante el recorrido de la madre, adelantó Bibiana, la protagonista “se encuentra con otra mujer que tiene la misma necesidad de pegar carteles porque su hija desapareció”.

Además del hogar, otro lugar donde filmarán son las calles de la ciudad: “Ella pega cartelones en la calle, porque está buscando a su hijo. Metemos muchos elementos mexicanos, también porque en el cine de arte gusta mucho eso en el extranjero. Ella vende camotes, anda por la calle, se detiene en un parque, ve a los niños. En ese proceso lo sigue el personaje de Joaquín”. Igualmente filmarán en una parte del Bosque de La Primavera y en una oficina, donde trabaja el detective privado que contrata la madre.

Un aliado para esta producción es el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara (Tec): “Alguien del Tec fue a ver ‘Cartas a Elizabeth’, documental que nació por la noticia de una niña que murió siendo abusada sexualmente por su padrastro”.

“Me acerqué al Tec para saber si había algún recurso para seguir haciendo documentales: nos tomaron como ‘socios formadores’. (Eso consiste en que) se involucran y nos apoyan con el presupuesto, y a cambio les enseñamos a los chavos cómo se hace un largometraje. Estamos trabajando con chicos que ya han hecho cortos, la mayoría no se habían involucrado en largometrajes. Ven cómo se hace la producción de principio a fin, desde la preproducción hasta la postproducción”.

En total son 36 personas las que trabajan en el filme.

La cinta cuenta con locaciones en la Perla Tapatía. EL INFORMADOR / E. Barrera

El reto de rodar en la ciudad

Para Bibiana, hacer cine en Guadalajara todavía “Es muy difícil… hay otras productoras que tienen más tiempo que nosotros y no han hecho largometrajes. No tenemos realmente apoyos, hemos tocado las puertas, metido carpetas, y siempre eligen a los mismos”. El presupuesto estimado de esta producción es de 80 mil dólares: en febrero comenzaron la preproducción. Tras los once días de rodaje estiman que la postproducción se realice en 3 meses aproximadamente.