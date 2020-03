Nuevos “contagiados”: FICG y Ricky Martin

Conciertos como el de Ricky Martin previsto para el próximo miércoles 18 de marzo en la Arena VFG se suspenden junto con otras actividades como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), eventos que congregarían a ciudadanos de forma masiva, según informó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, ayer durante una conferencia matutina con alcaldes metropolitanos y titulares locales del sistema de educación y salud.

Pese al anuncio del funcionario, los organizadores del concierto del músico boricua se dijeron extrañados por la noticia y señalaron que hablaron con el promotor del evento y “dice que no tiene otra instrucción más que seguir adelante con el show; no sabe por qué se anunció; y nos comenta que todo sigue en pie. Hasta que no sepamos lo contrario y no nos avisen con un comunicado oficial, todo sigue en pie”, comentó personal de OCESA.

Sin embargo, durante la conferencia de ayer, el gobernador afirmó que las decisiones de cancelar los eventos fueron tomadas en conjunto con los organizadores y municipios, y como parte de los resultados de la mesa de trabajo permanente que encabeza el gobernador y que suman a los alcaldes metropolitanos y titulares de las instituciones educativas y sanitarias.

Por su parte, el FICG quedó suspendido sin fecha futura para su realización. El evento organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) se realizaría la última semana de este mes, del 20 al 27 de marzo.

“En Jalisco la salud de los jaliscienses está por encima de cualquier otra agenda y no podemos ser omisos en las decisiones que pueden permitirnos evitar que este asunto crezca. Yo no comparto el tono que ha planteado el Gobierno Federal, somos también muy claros y lo reitero y lo digo de manera pública: la gente no tiene por qué tener miedo. No estamos haciendo anuncios para generar zozobra, al contrario, lo que queremos es que los jaliscienses sepan que el Gobierno está pendiente y que vamos a tomar las medidas necesarias para prevenir y que necesitamos de la cooperación de todos”, añadió el mandatario jalisciense.

Otros eventos de convocatoria masiva están en análisis para una posible suspensión. El Museo Cabañas, por ejemplo, canceló ayer la proyección al aire libre del filme “Talentos ocultos”, que se realizaría en sus instalaciones en punto de las 20:00 horas. Aunque todavía no consideran cerrar las exposiciones que tienen actualmente, como “#VivanlasMujeres”.

Por su parte, la Secretaría de Cultura Jalisco continúa con sus actividades planeadas para este fin de semana, por ejemplo, las obras de teatro programadas en el Teatro Alarife Martín Casillas.

Las autoridades llamaron a tener a la mano el número telefónico 33 38 23 32 20, que es una línea exclusiva las 24 horas para reportar posibles casos de coronavirus, mecanismo que tendrá a disposición doctores que acudan a los domicilios.