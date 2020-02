Nueva voz en el regional mexicano

La cantante mexicana Dalia Haro presenta su sencillo “Malo malo”, un nuevo tema donde canta sobre la desilusión amorosa. El video que acompaña al lanzamiento cuenta la historia de una pareja, en una hacienda jalisciense (Hacienda el Moral, en Tonalá) y el Auditorio Telmex: “El director nos ayudó a elegir las locaciones. Él dio la idea de hacer algo en un rancho, consiguió la hacienda. También grabamos en el Auditorio Telmex, al final del material”.

Para Dalia, este tema conecta con el sentimiento de muchas mujeres: “¿Qué mujer no se ha sentido ilusionada y después decepcionada por lo que idealizaba de un hombre? Que aparenta ser bueno, pero resulta falso y malo. Me identifiqué como mujer, hemos vivido este tipo de experiencias”.

Haro eligió esta canción por su temática y música: “Escuché temas de grandes compositores. Este es de Néstor Meneses, Charly Castellanos, Ulises Emmanuel y Ada Olea. Son cuatro compositores que trabajan juntos, han estado 12 semanas consecutivas en los Billboard con un tema de Voz de Mando y también han estado nominados con temas de regional mexicano. Sus canciones son increíbles. Esta me atrapó mucho: primero por la tonada es pegajosa, y segundo por la temática. A las mujeres les ha gustado mucho, también a los hombres, pero va más dirigida a las mujeres especialmente”.

Originaria de Nayarit, Dalia radica en Guadalajara desde que comenzó su educación universitaria. La pasión musical viene por herencia familiar, pues su abuelo es compositor: “Ahí nació el gusto por la música. Lo decidí a los 15 años, desde ahí quise ser cantante. Vine a estudiar canto aquí”.

Del repertorio de su abuelo, Dalia comentó: “Estuvimos hace poco, me mostró muchísimas canciones, quiero cantarlas. Algunas me imagino con grandes artistas. Me pasó varias canciones y tengo las maquetas (versión preliminar). Es un sueño para mí y para mi abuelo hacer este trabajo, somos familia. Compone canciones muy lindas, de ahí nació esta pasión”.

Entre los proyectos para este año Dalia tendrá una gira por varias ciudades del país, todavía por confirmarse el calendario completo. Fue el año pasado cuando lanzó su carrera, ya con varias participaciones en los escenarios: “He tenido muy buena aceptación, al público le ha gustado lo que estoy haciendo”.

Lo cierto es que su carrera ha ascendido como un cohete. La estación de radio La Ke Buena la consideró lanzamiento del año, además de que cantó en el escenario previo a la presentación de Julión Álvarez en el Auditorio Telmex, y en el Conjunto Santander como telonera de Remmy Valenzuela.

Avanza paso a paso

A la par de la gira, Dalia Haro seguirá compartiendo nuevo material: “Cuando saque el siguiente sencillo será junto con un EP. Hay temas padrísimos, todavía no sé cuál elegir para tercer sencillo”.

