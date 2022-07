Nodal: Fan agradece al cantante por “salvarle la vida” (VIDEO)

Christian Nodal recibió una sorpresa de un fanático chileno que le dio un mensaje sobre lo que su música logró en su vida, pues el joven llamado Alvin Gallardo tuvo un problema grave de salud y Nodal fue pieza fundamental para su recuperación.

El joven tuvo un encuentro con el cantante mexicano, frente a frente le dijo lo que significaba para él conocerlo en persona y poder entregarle una playera de la selección chilena, así como pedirle un autógrafo sobre un cuadro en el que se encuentra su foto.

"Tu música me salvó la vida, hace dos años tuve un accidente cerebral y tu música me hizo salir adelante; tu música me hizo volver a cantar, levantarme", expresó Alvin frente a Christian, quien lo escuchó con atención y luego le dio un abrazo.

El conmovedor momento quedó captado en un video que el fanático compartió en sus redes junto a un mensaje de agradecimiento para Nodal, a quien dijo admirar por su humildad.

"Mi ídolo, mi querido ídolo es tal y cual siempre lo soñé. Christian, siempre te apoyaré".

Un concierto muy especial

Alvin también compartió que durante el concierto de Nodal al que asistió, el intérprete de regional mexicano le cantó y se portó espectacular.

En sus redes Alvin subió una serie de fotos del especial momento que atesorará en su memoria.

"Chrstian tiene un corazón del tamaño de una montaña. Me hizo vivir emociones tremendas, como ese momento en que me cantó en el concierto", se lee.

Gallardo reiteró en sus redes lo bien que la pasó en el show de Christian Nodal, donde el cantante tuvo muestras de cariño hacia él.

"El mundo debe saberlo, su corazón es de oro. Me salvó una vez y ahora me sigue dando millones de motivos para sonreír. Estoy orgulloso hasta el alma de ser fan de Christian Nodal”.

AC