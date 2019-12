No hay prisa por conocer el testamento de José José, dice Sarita

A casi tres meses de la muerte del cantante José José, su hija Sara Sosa dijo que no hay prisa por conocer el testamento de su padre. "En su momento se hará (la lectura), no hay prisa", declaró la hija menor del llamado "Príncipe de la Canción" al conceder una entrevista para una cadena de televisión en Miami, Florida.

Admitió que se encuentra triste por haber perdido al intérprete de "Almohada": "Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está". Respecto a la relación con sus medios hermanos Marysol y José Joel Sosa, aceptó que existe un distanciamiento; no obstante, asegura que ellos saben que estará dispuesta a platicar cuando llegue el momento.

En cuanto a las regalías por la venta de los discos de su padre, mencionó que no las ha ido a cobrar "porque todo es en su momento, igual no hay prisa". Sara Sosa ha sido blanco de críticas, ataques y burlas a través de las redes sociales desde la muerte de José José, incluso se creó una piñata inspirada en ella debido a la negativa que dio a sus hermanos para poder ver a su padre, además de postergar el homenaje que se le realizó al "Príncipe de la canción" negando entregar su cuerpo, a lo que opinó:

"Oh, my god, eso da risa. Da risa porque, creo que mi amiga ordenó una (en Miami). Es que da más risa, en realidad. Obviamente, es un tipo de bullying, pero a mí, personalmente no me afecta".

Consideró que se le está juzgando sin saber. "Al menos, de este lado no hay ningún tipo de resentimiento hacia México, también es mi país", mencionó y aseguró que no teme viajar a esta nación, pero todo en su momento. Por ahora no quiere pensar en eso.

Finalmente, negó los rumores en torno a que había secuestrado a José José en sus últimos meses de vida y que había manipulado el acta de defunción. "¿Cómo lo voy a tener secuestrado en los Estados Unidos? Al menos acá eso es imposible", reiteró.

JM