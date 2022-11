Tras vivir una relación por casi 6 meses, después de coincidir en el reality ‘La casa de los famosos’, la actriz cubana Niurka y Juan Vidal se separaron; primero dio ella el aviso y él, después, habló sobre la ruptura en el programa ‘En Casa de Telemundo’, donde explicó “los verdaderos motivos” de su rompimiento con la vedette y respondió a las acusaciones y señalamientos que le hicieron.

En sus declaraciones, Vidal alega que la invitó a República Dominicana, donde él se encontraba, pero que ella “se molestó, me bloqueó, ya no tuve comunicación”, para luego salir a hablar del asunto a través de las redes. Sin embargo, al parecer no le gustaron los dichos del actor a la cubana y arremetió contra él asegurando que se “hace la víctima”, para hacer creer que ella se enojó cuando él fue quien se distanció de la artista.

Pero esa situación no es algo a lo que Niurka no esté habituada. Recordemos que entre relaciones fugaces y matrimonios, ha pasado por casi todo en términos de pareja.

Juan Osorio

Para empezar, en los noventa, Juan Osorio, el productor mexicano de telenovelas, inició un romance con la Vedette que, luego de cinco años, finalizó en 2003. A pesar de que se decía que la pareja formaba una de las relaciones más estables del medio artístico, su final terminó con polémicas alrededor.

Bobby Larios

Con Bobby Larios conformó la llamada “pareja del escándalo”, pues Niurka –se dijo– conoció a Larios dentro de la filmación de la telenovela ‘Velo de Novia’; la polémica surgió porque se comentaba que la vedette había engañado a Osorio con el actor. Pese a los rumores, la pareja asistía a eventos públicos y no tenía pena de exhibir su amor.

EFE / ARCHIVO

Yanixán Texido

Entre Niurka Marcos y el cubano Yanixán Texido hubo mucha pasión, pero todo acabó a pesar de que habían contraído matrimonio (el cual duró año y medio). Lo cierto es que la artista reconoció que las situaciones laborales la estaban rebasando, y ese fue el motivo para que tomara la decisión de terminar con Yanixán.

Eduardo Antonio

Ahora bien, aunque el cantante Eduardo Antonio fue uno de los grandes amores de Niurka Marcos, después de su ruptura continuaron con una sólida amistad, aunque el intérprete tomó, casi una década después de su separación de la cubana, una de las decisiones más importantes de su vida: aceptó públicamente su verdadera orientación sexual.

Reey Montaño

Finalmente, otra relación breve de Niurka fue la que sostuvo en 2021 con un joven al que en redes se le conoce como Reey Montaño, un modelo, empresario e influencer originario de Yucatán. Se conocieron en Mérida y él tenía 31 años mientras ella 53. Parece la diferencia de edades no fue el motivo de la separación.

MF