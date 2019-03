Nita Strauss, pasión sobre el escenario

La guitarrista estadounidense Nita Strauss llegará a Guadalajara para ofrecer una master class en la que también tocará piezas sonoras de Alice Cooper, músico con quien colabora desde 2014. Vía telefónica desde California, la virtuosa de las seis cuerdas platicó sobre esta actividad, su disco solista y su carrera.

La enseñanza de la guitarra es una constante entre sus actividades: “Hago este tipo de sesiones todo el tiempo, alrededor del mundo. Esta vez será la primera en Guadalajara, así que me emociona mucho, ya he estado antes en la Ciudad de México”.

Para Nita, inculcar el estudio del instrumento y compartir experiencias “es muy importante. La música no es una competencia, es un mundo en el que todos podemos crecer juntos. Es importante compartir el conocimiento, la sabiduría para las generaciones más jóvenes”.

En su experiencia, el acercamiento a la música viene de familia, aunque no cursó una educación formal al comienzo: “Yo no tuve maestro, aprendí sola. Tuve mi primera guitarra a los 13 años. Mi papá la tocaba y me enseñó algunos acordes. De inmediato me enamoré del instrumento y seguí aprendiendo por mí misma. Tuve mi primera gira en Estados Unidos a los 15 años, nunca lo he dejado desde entonces. En la preparatoria estudiaba música todo el tiempo. He tenido la fortuna, porque se convirtió en mi profesión”.

De la mano de una leyenda

Luego de formar parte de la banda tributo The Iron Maidens y del proyecto Femme Fatale, entre otros proyectos, Nita Strauss se unió a la banda del legendario Alice Cooper, con quien ha salido de tour alrededor del mundo: “Es un honor y un privilegio tocar con alguien como Alice Cooper. Sus canciones han tocado la vida de muchísimas personas. Tocar su música, los temas legendarios, es genial. Toco algunas canciones de Alice Cooper en las master class que doy, como una manera de homenajearlo y agradecerle”.

A finales de 2018, Nita lanzó su placa debut en solitario, un proyecto titulado “Controlled Chaos”, luego de una carrera profesional que comenzó hace más de quince años: “Creo que es muy importante para los músicos tocar con otros colegas: otro tipo de género, otras canciones. Es la manera de educarnos y sacar lo mejor de nosotros”.

Esta elección “educativa” sería de enorme utilidad para la artista, como ella misma lo señala: “Tocar con The Iron Maidens, con Jermaine Jackson, con Alice Cooper es una gran educación como músico, me hace mejor al permitirme aprender esas canciones. Pero también es muy importante tocar la música propia, por eso saqué mi disco ‘Controlled Chaos’. Estoy muy agradecida de haberlo publicado, con mi música, mis emociones y mis canciones propias”.

Precisamente al hablar sobre este álbum, la guitarrista abundó: “Todas las canciones fueron escritas para el disco. No quería sacar algunas que tenía guardadas. Quise hacer un álbum, crearlo desde el principio. El futuro es prometedor: después de visitar Guadalajara voy a ir de gira con mi banda. El tour del año pasado fue muy bueno, quiero seguir tocando estas canciones en conciertos”.

Luego de pasar por México y su gira como solista, Nita Strauss regresará con Alice Cooper para su tour 2019-2020.

Forjadora de instrumentos

Recientemente Strauss tuvo otro lanzamiento, no de material musical, sino de un instrumento: “Mi guitarra es una Ibanez edición especial: Ibanez Jiva. Salió en 2018, soy la primera guitarrista mujer en sacar una edición especial con Ibanez, es un gran honor”.

El resto del equipo que la suele acompañar en cada gira es “sencillo”, en sus propias palabras: “El amplificador es Marshall, no falla para el sonido clásico del rock. En los efectos depende del espectáculo, generalmente uso una pedalera, la Boss GT 1000: tiene todos los efectos que necesito”.

La alianza que tuvo con Ibanez resulta importante por los tiempos y el papel de la mujer, anota Nita: “Es una gran responsabilidad ser una mujer en el rock, en el heavy metal. Es importante tener esos ejemplos para otras chicas: se puede hacer esto y es genial, divertido. No es ese mundo alocado de las fiestas, con alcohol y drogas. Existe, pero se puede vivir una vida saludable en la industria, ser una mujer y tener una gran carrera en la música”.

Una cita maestra con una guitarrista épica

Nita Strauss presenta master class y performance. El evento será este sábado 30 de marzo en punto de las 16:00 horas en C3 Stage (Av. Vallarta 1488).