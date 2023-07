Ninel Conde se defiende tras críticas por cantar "Sálvame" de RBD

La semana pasada comenzó a circular en redes sociales un video de Ninel Conde en una de sus presentaciones, y aunque en la grabación solo se le puede ver cantando arriba del escenario, esto fue suficiente para que en cuestión de minutos se volviera viral; pues el tema que interpretaba era "Sálvame", uno de los grandes éxitos de RBD.

Después de que las imágenes inundaran el internet, el llamado "Bombón asesino" fue blanco de fuertes críticas por parte de los usuarios, y es que la señalaron de ser una pésima cantante, y es que, aseguraron que en el audio de dicho video se alcanzaban a escuchar graves desafinaciones.

Ahora, cansada del bullying del que ha sido víctima, la también actriz no sólo se defendió de las burlas asegurando que dicho material estaba truqueado, también compartió el video original para callar, de una buena vez a sus detractores: "La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio... distorsionando mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original sin trucos de mala edición", escribió.

Pero eso no fue todo, Ninel también explicó que desde hace más de 10 años ha sufrido de los malos comentarios, ataques y crueles burlas hacia su persona. En un principio el "hate" que recibía, reveló, llegó a sumirla en una profunda depresión, pero ahora, con el pasar de los años, lo único que lamenta es que exista tanta gente capaz de atacar a otros para sentirse bien con ellos mismos: "Después de tantos años de mover el abanico ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es . Y no se les olvide que la que puede puede y la que no que critique", finalizó.

Asimismo, invitó a sus seguidores a parar con este tipo de situaciones o mejor dejar de seguirla, ya que no está interesada en formar parte de una red de odio.

Las declaraciones de la cantante provocaron todo tipo de reacciones, desde quienes aseguraron que tanto el video original como el, presuntamente, editado sonaban exactamente igual hasta quienes la apoyaron y le expresaron su admiración por soportar tanto bullying.

"Y la queso", "A palabras necias, oídos sordos", "Mucha gente envidiosa se agarra de cosas pequeñas sin medir consecuencias", "Yo estuve en ese evento y estuvo perfectamente bien", "Ánimo Alma Rey", "Ninel no hagas caso a los comentarios negativos", son sólo algunos mensajes que se pueden leer.

MF