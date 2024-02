Nicki Nicole aparece tras rompimiento con Peso Pluma

Nicki Nicole es la que ha dado la cara al público tras su polémico rompimiento con el cantante de regional mexicano Peso Pluma, luego de que circulara en redes un video en el que se observa al cantante tomado de la mano de una influencer llamada Sonia Sahar.

La artista argentina se presentó anoche en Guatemala ante un público que la abrazó y la apapachó, pues tras el escándalo, fue ella quien rompió el silencio, confirmó que también se había enterado viendo el video en redes y que se sentía dolida tras la ocurrido.

Dio por terminada la relación que se hizo pública con el mexicano en el mes de noviembre, durante la entrega de los Latin Grammy, cuando ambos llegaron juntos a la alfombra roja del evento y se dieron un beso en los labios.

Tanto Nicki Nicole como Peso Pluma compartieron en redes momentos melosos mientras estuvieron juntos, fotografías en la que ambos estaban vacacionando, así como momentos en los que recibieron juntos el 2024. "Contigo todo es divertido", escribió el cantante hace dos semanas para acompañar un romántico video con Nicki, el cual él aún no borra de sus redes, mientras que ella quitó todo rastro con él tras destaparse la infidelidad.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió la intérprete de 23 años.

La noche de ayer en Guatemala, Nicki Nicole ofreció un concierto en el que recibió muchas muestras de cariño, y aunque todo parecía ir normal, la cantante se pausó el show para decir unas palabras.

Aunque no mencionó el nombre de su ex Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como "Peso Pluma", habló de lo importante que ha sido para ella el apoyo de los fans en estos momentos, pues más allá del artista está el ser humano que sufre.

Explicó que aunque se sintiera triste, ofrecería el mejor show porque sus fans se lo merecían.

"Es muy importante para mí que estén acá esta noche, saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas", explicó visiblemente emocionada y esforzándose para no llorar mientras escuchaba el apoyo de la gente frente a ella.

"Es un gran honor para mí la verdad, y sé que se lo merecen, tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de verdad, de corazón y vamos a seguir", expresó en medio del alarido de los presentes, quienes han compartido en redes lo ocurrido, y de paso le han mandado mensajes negativos a Peso Pluma, quien no ha dado su versión de lo sucedido.

