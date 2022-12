Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, se mostró despreocupado en su primera aparición pública luego de que fuera acusado por violar a una fan autista en el 2001.

El famoso fue captado sonriendo a tan solo unas horas de que trascendiera la fuerte noticia y la presunta víctima realizara una conferencia de prensa en la que dio detalles de lo aparentemente sucedido.

El intérprete de "Everybody" se encontraba saludando a sus fanáticos a las afueras del Empire Satete Building en Nueva York, ya que él y sus compañeros: AJ McLean, Brian Littrell y Kevin Richardson salieron a promocionar su nuevo especial navideño "A Very Backstreet Holiday" en ABC, sin embargo, el evento no sería televisado ya que de acuerdo con "PageSix", Walt Disney Company, la empresa matriz "desconectó" el programa ayer por la noche.

Abogado de Nick afirma que las acusaciones son falsas

Ante las acusaciones públicas, el abogado de Carter, Michael Holtz, afirmaría al medio que son falsas.

"Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal, sino que también es completamente falsa".

Incluso explicó que no es la primera vez que la supuesta víctima, Shannon Ruth, da declaraciones de este tipo, pues habría sido manipulada para hacerlo.

"Esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo", añadió el experto.

Carter habría abusado de Ruth durante una gira que la banda tuvo en Washinton, pues las celebridades se presentarían en Tacoma.

"Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violó", dijo la mujer entre lágrimas durante la conferencia.

También externó que pese a padecer autismo y vivir una parálisis facial, la acción del hermano de Aaaron, fue lo más traumatizante que ha vivido.

Ruth presentó una denuncia en contra de Nick y otra mujer identificada como Jane Does. Se especula, la "víctima" busca reparos monetarios.

No es la primera vez que la celebridad es acusada, ya que en el 2017 también una mujer llamada Melissa Schuman, exintegrante de Dream aseguró que fue violada por él cuando ella tenía 18 años y el 22.

MF