Netflix pide a usuarios no realizar el "Bird Box Challenge"

Luego de los videos y fotografías compartidas en redes sociales como parte del "Bird Box Challenge", la plataforma de entretenimiento Netflix lanzó un comunicado mediante Twitter en el que solicita a los usuarios no realizar el reto para evitar salir lastimados.

"No puedo creer que tengo que decir esto, pero por favor no se lastimen con el 'Bird Box Challenge'. No sabemos cómo empezó esto y apreciamos el cariño, pero 'Chico' y 'Chica' sólo tienen un deseo para este 2019 y es que no terminen en el hospital debido a los memes".

"Bird Box Challenge" surgió luego del estreno de "Bird Box", cinta de suspenso protagonizada por la actriz y productora estadounidense Sandra Bullock, en la que da vida a una mujer que emprende la peligrosa misión de navegar por un río para encontrar un refugio luego de que unas "fuerzas extrañas" provocaran suicidios masivos alrededor del mundo.

El pasado miércoles la plataforma de "streaming" anunció que "Bird Box" se ha posicionado como una de las favoritas entre los usuarios, logrando que 45 millones de cuentas de suscriptores de todo el mundo vieran la cinta a tan sólo tres semanas de su estreno.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la dueña de la casa donde se filmaron algunas escenas de la película recibió una suma de 12 millones de dólares por "prestar su casa", y desde que "Bird Box" se publicó, cientos de fans se dan cita en el jardín de la residencia para tomarse fotografías y videos.

OA