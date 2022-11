Netflix confirma dos temporadas más de la saga "Monster"

La historia de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee, no sólo significó un gran impacto en los millones de televidentes que se animaron a verla, también fue uno de mayores éxitos de este 2022 para la plataforma Netflix.

Es por ello que, a través de sus redes sociales, la compañía de streaming informó que ya se trabajan en dos temporadas más de la saga "Monstruo” " y aunque no reveló cuáles serán las historias que presentarán, aseguró que estarán basadas en figuras monstruosas. "Después del éxito de 'Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', Ryan Murphy e Ian Brennan crearán dos entregas más de 'Monstruo', inspiradas en figuras monstruosas que han impactado a la sociedad", escribieron.

De acuerdo con información de Deadline, el gigante del streaming ha estado impaciente por alargar "Monster", luego de que se convirtiera en la tercera serie más vista de su historia. Actualmente, la historia protagonizada por Evan Peters va siguiéndole los pasos a "Stranger Things", otro suceso televisivo de la empresa. Por si fuera poco, "El vigilante", también creación de Ryan Murphy fue confirmada para una segunda temporada, lo que ha puesto en la mira el futuro de la relación entre el creador y la plataforma.

En 2018, Netflix pagó 300 millones de dólares a Murphy para que desarrollará contenido exclusivo para su catálogo, pero sus proyectos no tuvieron la respuesta que esperaban, hasta que llegó "Dahmer". Lo cierto es que el acuerdo está a punto de terminar y hasta ahora se desconoce si se reanudará o no.

Las redes reaccionan

La noticia no ha sido muy bien recibida por todos los usuarios, pues mientras unos la celebraron otros consideraron que ya no se debería crear contenido en el que se trate de que el público simpatice con este tipo de personas y mucho menos que afecte a quienes llegaron a estar involucrados. Tras su estreno, en septiembre de este año, las familias de las víctimas de Dahmer expresaron su rechazo al programa, pues no sólo no fueron consultadas sobre contar la historia en este tipo de contenidos, sino que consideraron que era revictimizar a sus seres queridos además de que trataban de justificar los actos que cometió Dahmer.

FS