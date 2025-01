A sus 11 años, Julián Tello debuta en una película con "Los dos hemisferios de Lucca", cinta mexicana que llega a Netflix el 31 de enero. Inspirada en la historia real de la periodista Bárbara Anderson y su hijo Lucca, la cinta aborda el desafío de criar a un niño con parálisis cerebral y la lucha inquebrantable por darle una mejor calidad de vida. Para Julián, quien también vive con esta condición, el proyecto no solo significó un reto actoral, sino una oportunidad para visibilizar la realidad de muchas personas con discapacidad, cuenta en entrevista con EL INFORMADOR.

"Quiero transmitir el mensaje de que todo lo que se propongan las personas con discapacidad lo pueden lograr", afirma con seguridad el joven actor, quien, al igual que Lucca, ha enfrentado múltiples obstáculos desde pequeño. Julián tiene parálisis cerebral tipo 2, que afecta su movilidad pero no su capacidad cognitiva. "Me dijeron que no iba a poder caminar bien, solo con andadera, pero fui a rehabilitación en el Teletón y lo logré", comparte con orgullo en un video de You Tube de la asociación.

El camino de Julián hacia la actuación fue inesperado. "Yo no tenía planeado esto", reconoce. Su llegada al casting ocurrió gracias a un amigo de la escuela que le comentó sobre la búsqueda de niños con discapacidad para la película. "Fui a hacer el casting, después un call back y me quedé". Desde entonces, su vida cambió.

La experiencia de filmar con actores de renombre como Bárbara Mori y Juan Pablo Medina resultó tan desafiante como divertida. "Fue divertido, nos hacíamos bromas todo el tiempo", cuenta Julián, quien enfrentó jornadas de grabación de hasta 12 horas. Pero más allá del esfuerzo físico y emocional, lo más significativo para él fue conocer a Lucca y a su familia. "Eso nos motivó a hacer mejor las escenas, nos conectó mentalmente a todos".

Con la película, Julián espera generar conciencia sobre la discapacidad y las barreras que aún enfrentan muchas personas. "La gente tiene que ver la película porque va a hacer reflexionar a muchos sobre los niños con discapacidad", asegura. Además, destaca el impacto de que Netflix haya dado espacio a actores con discapacidad. "Fue la primera plataforma en el mundo que abrió las puertas para dos personas con discapacidad".

Sin embargo, reconoce que aún hay un largo camino por recorrer en términos de inclusión. "Deberían estar más preparados para las personas con discapacidad, poniendo rampas, elevadores, que nos ayuden más", reflexiona.

Mientras tanto, Julián ya tiene claro su futuro. "Quiero estudiar actuación y también ser narrador de todos los deportes", dice entusiasmado. Seguidor del Club Chivas de Guadalajara sueña con llevar su voz a los estadios, demostrando que, como él mismo dice, "todo es posible si te lo propones".

