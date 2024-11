Sin duda este ha sido un buen año para Sabrina Carpenter, pues su carrera ha ido en ascenso desde el gran éxito que alcanzaron sus sencillos Feather y Nonsense de su álbum pasado emails i can't send, hasta el lanzamiento de su más reciente álbum Short n' sweet publicado el pasado 23 de agosto, el cual se mantuvo en los primeros puestos de los charts con canciones como Expresso, Taste y Please, Please, Please.

Ahora, Sabrina Carpenter le ha dado la bienvenida a noviembre con 8 nominaciones a los Grammy en las categorías más importantes como Best Pop Solo Performance con Expresso, Song Of The Year con “Please Please Please”, Best New Artist y Album Of The Year con Short n’ Sweet, además del anuncio de su próxima colaboración con Netflix.

Este 11 de noviembre Sabrina publicó a través de sus redes sociales que lanzará A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter' con la descripción: “Nunca me han visto a mi y a Santa Claus en la misma habitación”

¿Cuándo estará disponible en México?

La cuenta oficial de Netflix Latinoamérica a través de sus redes sociales ha confirmado que este especial navideño también estará disponible a partir del 6 de diciembre a las 8:00 pm. hora MX, por lo que el estreno será mundial.

Sin duda Sabrina sigue acumulando buenas noticias para su carrera musical mientras continúa en su tour promocional de Short n' Sweet por Estados Unidos y Canadá.

