Ayer anunciaron las nominaciones de la 29ª entrega de los premios anuales del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), los cuales dieron los honores a los elencos de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), a la vez que hicieron algunos adelantos imprevistos para los Oscar.

Las nominaciones de los premios, otorgados por el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), fueron anunciadas por Instagram Live por Haley Lu Richardson (“The White Lotus”) y Ashley Park (“Emily in Paris”).

Los nominados para el máximo galardón, al de Mejor elenco, son: “Babylon”, “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) y “Women Talking” (“Ellas hablan”).

Cate Blanchett de “Tár”, Viola Davis de “The Woman King” (“La mujer rey”), la actriz cubano-española Ana de Armas de “Blonde” (“Rubia”), Danielle Deadwyler de “Till” (“Till - El crimen que lo cambió todo”) y Michelle Yeoh de “Everything Everywhere All at Once” fueron nominadas a Mejor actriz.

En la categoría de Mejor actor fueron nominados: Austin Butler de “Elvis”, Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin”, Brendan Fraser de “The Whale” (“La ballena”), Bill Nighy de “Living” y Adam Sandler de “Hustle” (“Garra”).

Los premios SAG son considerados uno de los mejores predictores para los Oscar. Es inusual que una película o actuación que no es nominada en los SAG gane un premio de la Academia. Los actores conforman el porcentaje más grande de la Academia, por lo cual sus votos conllevan un mayor peso.

Por lo general, quedar fuera de las nominaciones de elenco significa que un filme tiene pocas probabilidades de ganar como Mejor película en los Premios de la Academia. El año pasado todos los principales ganadores de los SAG como el elenco de “CODA” (“CODA. Señales del corazón”), Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur y la actriz de ascendencia puertorriqueña Ariana DeBose, repitieron sus triunfos en los Oscar.

Tras ganar en los Globos de Oro el pasado martes, “The Fabelmans” y “The Banshees of Inisherin” se ven como las principales contendientes de este año, mientras que “Everything Everywhere All at Once” (de las más nominadas con cinco menciones en los SAG) está bastante metida en la contienda.

Quizá las que ganaron más fue la película extravagante de Damien Chazelle sobre la época del cine mudo “Babylon” y la alegoría feminista de Sarah Polley “Women Talking”. Antes de conseguir sus nominaciones a Mejor elenco (aunque no tuvieron nominaciones individuales), ambas películas habían tenido problemas para lograr impulso en esta temporada de premios.

En la reñida categoría de Mejor actriz, Michelle Williams fue notablemente desairada por el sindicato de actores, aunque ha sido elogiada por su papel en “The Fabelmans”. Williams, quien ha sido nominada en cuatro ocasiones, nunca ha ganado un Oscar. La nominación de Sandler por el drama de baloncesto de Netflix “Hustle”, también era menos esperada, aunque el actor dio uno de los mejores discursos de agradecimiento en los Premios Gotham en noviembre. Esa nominación pudo ser para Tom Cruise.

En la categoría de actor de reparto fueron nominados Paul Dano de “The Fabelmans”, Brendan Gleeson de “The Banshees of Inisherin”, Barry Keoghan de “The Banshees of Inisherin”, Eddie Redmayne de “The Good Nurse” (“El ángel de la muerte”) y el posible favorito de la categoría Ke Huy Quan de “Everything Everywhere All at Once”.

Cambian de plataforma

Tras perder su plataforma tradicional por los canales TNT y TBS, los premios SAG anunciaron ayer que llegaron a un acuerdo para transmitir la ceremonia por Netflix en streaming.

La ceremonia de este año, programada para el 26 de febrero, se podrá ver en la página de Netflix en YouTube. La del próximo año será transmitida directamente por Netflix.

AP

Escena de la cinta protagonizada por Ana de Armas, quien va por la estatuilla a Mejor actriz. CORTESÍA

La competencia de “Merlina”

La categoría de Mejor actriz en una serie de comedia consiguió una nueva nominación para la actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega por “Merlina”. Ortega competirá con Christina Applegate de “Dead to Me”, Rachel Brosnahan de “The Marvelous Mrs. Maisel”, Jean Smart de “Hacks” y Quinta Brunson de “Abbott Elementary”, quien fue galardonada el martes pasado en los Globos de Oro.

CT