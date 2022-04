Netflix: Omar Ayuso se despide de “Élite”: “Nos debemos tantas cosas”

Los actores Omar Ayuso e Itzán Escamilla eran los únicos que quedaban de la primera generación de actores de la serie “Élite”, proyecto español de Netflix que recién estrenó su quinta temporada- Y es en esta nueva entrega que los roles de estos dos jóvenes histriones se han despedido de la trama.

A propósito del cierre de ciclo de su personaje “Omar”, Ayuso compartió una publicación en Instagram que muestra la primera foto de su aparición en la serie y otra imagen de su última escena.

“Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento.

En una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó”, comparte.

“ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces :) Gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. Gracias ‘Omar’, nos hemos dado mucha vida y muchas guerra xd the show must go on!!!!”.

Sus compañeros de reparto como Aron Piper, el propio Itzan y Claudia Salas le compartieron mensajes y emojis amistosos. La propia cuenta de la serie también se despidió de él: “Gracias por todo. Inolvidable el camino”.

