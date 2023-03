Hoy es un buen día para descansar y disfrutar en casa de lo que hay en las plataformas de streaming como Netflix.

Prepara tu espacio, tus snacks y elige la mejor compañía para ver algunas de las series, documentales y realitys shows que hasta el momento ya se pueden ver en Netflix.

Juega Sucio. ESPECIAL/NETFLIX.

Juega Sucio

Es un reality show que ya está disponible en Netflix. Danny Dyer y Ellie Taylor conducen este programa de preguntas y respuestas, donde los concursantes pueden ganarse premios de una manera muy novedosa: Jugando sucio. En una batalla de ingenio para maratonear, cuatro valientes participantes ponen a prueba sus conocimientos, mientras compiten entre sí a lo largo de tres rondas para evitar la eliminación y llevarse un premio de más de 50,000 euros.

El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal. ESPECIAL/NETFLIX.

El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal

Es una serie documental dirigida por Michelle Fines y Christopher Astruc, que ya está disponible en Netflix. De 1987 a 2003, Michel Fourniret forjó su legado como el asesino más infame de Francia. Pero su esposa fue siempre un enigma: ¿instrumento o cómplice?

Sexo/Vida. ESPECIAL/NETFLIX.

Sexo/Vida

Es una serie de romance y drama que ofrece su segunda temporada en Netflix. La trama narra la historia de un triángulo amoroso entre una mujer, su pasado y su esposo, que se aborda desde un enfoque provocador la identidad femenina y el deseo.

¡Acorralados!. ESPECIAL/NETFLIX.

¡Acorralados!

La serie de comedia ya tiene disponible su segunda temporada en Netflix. Ahora Salvo y Valentino se ven envueltos y atrapados en una serie de sucesos de los que les cuesta salir sin herir los sentimientos de sus seres queridos. Para complicar más las cosas, se desencadena una interminable secuencia de giros y eventos: Un doble homicidio detrás del cual se esconde un hombre misterioso, la incorporación de criminales extranjeros en escena, las complejas investigaciones que rodean al caso de asesinato de Gambino y la cada vez más tormentosa relación entre Salvo, Valentino y sus respectivas parejas.

Eres Tú. ESPECIAL/NETFLIX.

Eres Tú

Es una comedia romántica dirigida por Alauda Ruiz de la Azúa, que narra la historia de Javier, que tuvo su primer beso a los 16 años y descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos en el amor. Esto lo ha llevado a ser un adulto que jamás ha tenido una pareja estable, pues decide terminar las relaciones antes de que empiecen a deteriorarse. Pero cambia la noche en la que besa a Lucía, con quien se ve felizmente casado y con hijos, solo que ella es la novia de su mejor amigo. Con Álvaro Cervantes, Silvia Alonso y Gorka Otxoa.

Next Fashion. ESPECIAL/NETFLIX.

Next Fashion

Es la segunda temporada de un reality show que ya se puede ver en Netflix. Esta vez, la desafiante competencia de diseño que apuesta por la diversión en la moda, Tan France, diseñador y estrella de televisión, llega acompañado de una nueva copresentadora: La superestrella, supermodelo e ícono de estilo de talla mundial Gigi Hadid. Un grupo prometedor de diseñadores increíblemente talentosos competirán por la oportunidad de llevarse un premio de 200,000 dólares y la posibilidad de compartir sus diseños con el mundo. Como jueces invitados Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Bella Hadid y Donatella Versace.

Chris Rock: Selective Outrage. ESPECIAL/NETFLIX.

Chris Rock: Selective Outrage

La leyenda de la comedia Chris Rock se sube al escenario de Baltimore, Maryland, para ofrecer un stand up en vivo que se transmitió el pasado 4 de marzo, y que ya está disponible en Netflix para aquellos que no tuvieron oportunidad de verlo. Producido y dirigido por Joel Gallen, este especial cuenta con las actuaciones de otros comediantes como Cedric The Entertainer, Ice T, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Matthew McConaughey, sir Paul McCartney, Sarah Silverman, Wanda Sykes, entre otros.

MH370. ESPECIAL/NETFLIX.

MH370

Es una serie documental de tres episodios que ya está disponible en Netflix. El vuelo 370 de Malaysian Airlines era un viaje de rutina de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo. Pero una apacible noche de 2014, poco después de despegar, el MH370 desapareció de los radares. La misteriosa desaparición del avión comercial acaparó la atención de los medios, generó revueltas, atormentó a los familiares de los pasajeros y despertó la curiosidad de todo el mundo, planteando preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Esta atrapante serie documental de RAW abarca siete países y utiliza imágenes de archivo para reconstruir esa fatídica madrugada.

Muy Lejos. ESPECIAL/NETFLIX.

Muy Lejos

Es una comedia romántica que ya está en Netflix, en la que Zeynep Altin ya no puede más: Trabaja demasiado y ni su esposo, ni su hija, ni su anciano padre la valoran. Para colmo, la funeraria acaba de vestir a su difunta madre en un traje de hombre en vez de ponerle su vestido favorito. Esa es la gota que colma el vaso para Zeynep, quien se escapa de Múnich a una isla croata para alojarse en una casa que su madre compró en secreto años atrás. Su plan es tener un poco de paz y reencontrarse a sí misma, pero cuando llega descubre que el dueño anterior, un tosco isleño llamado Josip, sigue viviendo en el terreno.

Luther: Cae la noche. ESPECIAL/NETFLIX.

Luther: Cae la noche

Es la épica continuación en formato largometraje de la galardonada saga televisiva. En este thriller de misterio, el brillante detective John Luther decide fugarse de prisión y capturar al psicópata cibernético, cueste lo que cueste. Con la participación de Cynthia Erivo, Andy Serkis y Dermot Crowley.

Supervivencia en equipo. ESPECIAL/NETFLIX.

Supervivencia en equipo

Es un reality show de ocho episodios que ya está disponible en Netflix. Se trata de una competencia cruda en la que 16 participantes deben sobrevivir a la implacable Alaska para poder ganar un millón de dólares. Pero este juego de todo o nada tiene una sola regla: Para ganar, los lobos solitarios deben jugar en equipo.

