Comienza el fin de semana y este viernes 6 de junio Netflix tiene cuatro lanzamientos entre series y películas que llamarán la atención de muchos de los suscriptores. Prepara tu espacio y disfruta de nuevas historias en compañía de tus personas favoritas desde la comodidad de tu hogar.

Los Supervivientes

Es una serie de misterio y drama que hoy lanza Netflix. En el thriller australiano la vida de Kieran Elliott cambió para siempre cuando dos personas se ahogaron y una chica desapareció en su tranquilo pueblo costero de Evelyn Bay. 15 años después, al regresar al pueblo con su joven familia, la culpa que lo atormenta se vuelve palpable. Cuando encuentran el cuerpo de una mujer en la playa, la tragedia estremece a la comunidad una vez más, y la investigación de su muerte amenaza con revelar secretos guardados durante años, la verdad sobre la chica desaparecida y si hay un asesino entre ellos. Con Yerin Ha, Shannon Berry, Charlie Vickers, Jessica De Gouw, Thom Green, George Mason, Miriama Smith, Julian Weeks, Johnny Carr, Damien Garvey, Don Hany.

K.O.

Es una película de acción y drama que ya se puede ver en Netflix. Bastien ha vivido como un recluso desde que, por accidente, mató a su oponente, Enzo, en una pelea de artes marciales mixtas. Pero la viuda de Enzo lo contacta y le pide ayuda para rescatar a Léo, su hijo adolescente, que ha desaparecido en los barrios marginales del norte de Marsella. Sabiendo que es su única esperanza, Bastien emprende la búsqueda del chico. En el camino, conoce a Kenza, una joven agente de policía lista para hacer lo que sea para atrapar a los capos criminales de la ciudad. Léo corre grave peligro, y el tiempo no espera. Del director Antoine Blossier con las actuaciones de Ciryl Gane, Alice Belaïdi, Faued Nabba, Maleaume Paquin, Anne Azoulay, Ibrahima Keita, Samuel Jouy, Virgile Bramly.

Sin piedad para nadie

Es una serie de acción y drama que ya está disponible en Netflix. El thriller de Corea del Sur se centra en Gi-jun, quien tras once años en el exilio, regresa a la vida criminal para vengar la muerte de su hermano y desatar su furia en el bajo mundo de Seúl. Con la participación de So Ji-sub, Huh Joon-ho, Gong Myoung, Choo Young-woo, An Kil-kang.

Harta

Es una película de drama que hoy se estrena en Netflix. Una madre sola que lucha contra viento y marea para cuidar de su hija enferma vive un día que la desborda y desata el caos. Acorralada por un mundo indiferente y una sociedad que no le ofrece una red de contención, se ve obligada a tomar medidas desesperadas. Escrita, dirigida y producida por Tiler Perry. Con las actuaciones de Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor, Glynn Turman, Sinbad, Rockmond Dunbar.

XM