Hoy en Netflix hay nuevos contenidos, entre ellos destacan una película documental así como una serie estilo reality show. Conoce aquí las dos nuevas opciones para ver desde la comodidad de tu hogar.

Outstanding: La revolución del humor. ESPECIAL/NETFLIX.

Outstanding: La revolución del humor

Es una película documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Se trata del primer largometraje documental que explora la historia del stand up queer. Este especial considera que el stand up LGBTQ+ ha sido un gran impulsor del cambio social en los últimos 50 años, ya que refleja y cuestiona activamente las normas y los valores culturales. En definitiva, revela que la comedia queer —lo quiera o no— ayudó a cambiar el mundo con cada chiste. Outstanding: La revolución del humor combina entrevistas, memorables presentaciones de stand up, material de archivo e imágenes al estilo del cine verité con estrellas de la comedia LGBTQ+ como Lily Tomlin, Sandra Bernhard, Wanda Sykes, Eddie Izzard, Hannah Gadsby, Tig Notaro, Rosie O’Donnell, Margaret Cho, Bob The Drag Queen, Trixie Mattel y más, bajo la dirección de Page Hurwitz.

Agentes del misterio. ESPECIAL/NETFLIX.

Agentes del misterio

Es un reality show de aventura y misterio que ya está disponible en Netflix. En esta serie sin guion, Lee Yong‑jin, John Park, Lee Eun‑ji, Hyeri, Kim Do‑hoon y Karina interpretan a seis agentes que investigan incidentes bizarros que la ciencia no puede explicar. Bajo la producción de Jeong Jong-yeon.

