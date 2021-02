Netflix inicia la semana con una saga adolescente muy exitosa: “Crepúsculo”, protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

Se trata de las cinco películas basadas en las novelas de Stephenie Meyer, que desde 2008 conquistó a los jóvenes por su drama romántico.

Estrenos de Netflix

“Crepúsculo” Bella Swan se muda con su padre y asiste a una nueva escuela donde conoce a Edward, un misterioso compañero de clase que le revela que es un vampiro de 108 años.

“Eclipse” Mientras la persigue un enemigo en busca de venganza, Bella debe conciliar su amor por el vampiro Edward y sus sentimientos por el hombre lobo Jacob.

“Luna Nueva” Mientras intenta recuperarse de la partida de Edward Cullen, Bella Swan busca consuelo en los brazos de su amigo de la infancia, el irresistible hombre lobo Jacob Black.

“Amanecer parte 1” La vida de recién casados de Bella y Edward no es exactamente lo que esperaban. Algo cambia las cosas de repente.

“Amanecer parte 2” En el épico capítulo final de la serie, la hija recién nacida de Bella y Edward empuja a la pareja a una confrontación con los Volturi que cambiará sus vidas.



Más de la saga "Crepúsculo"

En septiembre pasado, Stephenie Meyer —escritora y creadora de la saga juvenil “Crepúsculo”— lanzó “Sol de Medianoche” bajo el sello Alfaguara, un libro que relata la historia de “Crepúsculo” desde la perspectiva de “Edward Cullen”.

"Como mujer que escribe desde una perspectiva masculina y no humana, no estoy segura de cuánto tengo que ofrecer sobre el universo humano masculino. Sólo puedo mostrarles cómo luce una fantasía femenina. Y ´Edward´ es fantasía, es ficción. Me gustaría que fuera de otra manera", dijo Meyer.

"Sol de Medianoche" se gestó en 2008, pero una filtración detuvo a Meyer: "Fue la experiencia de escritura más difícil que he tenido", reconoció.

Más estrenos de Netflix

Consulta la lista completa de series, películas y documentales que llegan a Netflix este mes de febrero.

Con información de AP

AC