Stephenie Meyer trae de vuelta a personajes de "Crepúsculo" en nueva novela

La escritoria Stephenie Meyer trajo de vuelta a sus personajes de "Crepúsculo" en su nuevo libro "Sol de Media Noche", donde cuenta la historia desde la perspectiva de "Edward".

Quizá hoy es un gusto culposo, pero "Bella", la protagonista de la saga, fue el referente de miles de jóvenes que, a 15 años de la primera novela, crearon toda una legión que se identificó de algún modo con el personaje femenino.

Las críticas sobre la pasividad de este personaje siempre han sido visibles, pero hoy en día, cuando el feminismo ha tomado fuerza renovada, que incluye las calles y miles de protestas sobre abusos, como el movimiento #MeToo, la historia puede leerse escandalosa.

La saga de Stephenie Meyer cuenta la historia de “Bella Swan”, una adolescente que se muda con su padre a un pueblo desconocido lleno de vampiros y hombres lobo. Ahí, tiene una relación complicada con “Edward Cullen”, el único vampiro soltero, quien la manipula siendo evasivo y controlador.

La periodista Hannah-Rose Yee, del medio británico Stylish, hizo una crítica retrospectiva hace un año en la que destacó la violencia del personaje masculino: "Edward posee los 15 signos de una relación abusiva (descritos por National Domestic Violence Hotline en Estados Unidos), desde amenazar con suicidarse si él y Bella no pueden estar juntos, hasta aislarla de sus amigos y familiares".

¿Qué tiene en la cabeza?

Este año, Meyer decidió lanzar una nueva entrega, a 12 años de la última.

Me siento orgullosa de mi éxito y apoyo a todas las demás mujeres en sus intentos de triunfar

"Sol de Medianoche", publicada en español bajo el sello Alfaguara, muestra la historia de "Crepúsculo" pero desde el punto de vista de “Edward”, algo que muchas mujeres pedían, al hacer un símil entre el vampiro y sus pares masculinos en la vida real. La creadora de la saga entiende el dilema, pero lamenta decepcionar…

"Como mujer que escribe desde una perspectiva masculina y no humana, no estoy segura de cuánto tengo que ofrecer sobre el universo humano masculino. Sólo puedo mostrarles cómo luce una fantasía femenina. Y ´Edward´ es fantasía, es ficción. Me gustaría que fuera de otra manera", dijo Meyer.

Muchas de las adolescentes que crecieron con "Crepúsculo" hoy son mujeres abiertamente feministas y en distintas corrientes. Meyer siempre se ha considerado una de ellas.

"Siempre seré feminista. No puedo imaginar no creer en la igualdad de los sexos, no creer que las mujeres son seres humanos plenos que deberían tener las mismas oportunidades y derechos que los hombres".

La escritora Natalie Wilson, entre otras, la han criticado por hacer su propia definición de feminismo. Meyer aboga por lo que hoy podría entenderse como sororidad, es decir, que las mujeres se apoyen y dejen de lado las críticas destructivas.

"Esto es tan increíblemente obvio que no puedo entender a las personas que no se identifican como feministas. Me siento orgullosa de mi éxito y apoyo a todas las demás mujeres en sus intentos de triunfar", dice.

"Sol de Medianoche" se gestó en 2008, pero una filtración detuvo a Meyer: "Fue la experiencia de escritura más difícil que he tenido", reconoce.

De momento, la pausa de 12 años hace imposible una adaptación fílmica con los mismos actores.

"Además, mostrar un vampiro que lee la mente es una tarea mucho más difícil", opina.

Toda una legión

Stephenie Meyer fue referente a finales de la primera década del 2000 por sus novelas.

Nació en Connecticut el 24 de diciembre de 1973. Es escritora y productora de cine.

Conoció a Christian Meyer cuando tenía cuatro años y se casaron en 1994. Tienen tres hijos.

El diario USA Today la nombró Autora del Año en 2008 y MSN una de las mujeres más influyentes.

La escritora fue elegida como una de las autoras más prometedoras de 2005 Publisher's Weekly.

