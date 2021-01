Netflix: Estrenos de hoy 15 de enero de 2021

Tras varios días con pocos estrenos en Netflix, este viernes llega una variedad de producciones al catálogo para disfrutar durante el fin de semana.

La plataforma de Netflix se luce para llevar a sus suscriptores los siguientes filmes:

Netflix estrena “(Des)encanto: Parte 3)”

La serie animada trae 10 episodios —al igual que las dos primeras partes— y seguirá las conspiraciones y misterios para hallar al ideal para gobernar, tras el deterioro del rey “Zøg”. “Bean” tendrá que involucrarse como princesa.

A continuación el tráler de “(Des)encanto: Parte 3)”:

“Bling Empire” llega a Netflix

El reality sigue a un grupo de millonarios asiáticos de Los Ángeles que buscan la diversión en grande, con fiestas sensuales, glamour y mucho drama.

La primera entrega de “Bling Empire” cuenta con ocho episodios de 40 minutos de duración.

Mira el tráiler de “Bling Empire”:

La serie “Dawson's Creek” en Netflix

Tras la salida de “Friends” y “Gossip Girl”, Netflix intenta consolar a sus suscriptores con la serie telenovelesca “Dawson's Creek”, que trae a un grupo de amigos muy unidos donde se retratan los conflictos que viven los jóvenes durante la adolescencia, principalmente, el mal de amores.

De acuerdo con Netflix, la serie contará con sus seis temporadas, sin embargo, al consultar la plataforma este viernes y hasta este momento, sólo se encuentra disponible la primera entrega.

La serie "Dawson's Creek". CORTESÍA / Netflix

Netflix lanza “Zona de Riesgo”, con Anthony Mackie

La película de acción cuenta un futuro no muy cercano, protagonizado por Anthony Mackie (“Capitán América: Civil War”), quien interpreta a un piloto de drones a una zona de guerra y lo asignan a un comandante androide ultrasecreto con el objetivo de impedir un ataque nuclear.

Damson Idris y Emily Beecham también protagonizan “Zona de Riesgo”.

A continuación el tráler de “Zona de Riesgo”:

Netflix entretiene a los niños con “Carmen Sandiego 4”

Escena de "Carmen Sandiego". CORTESÍA / Netflix

La cuarta entrega de la caricatura viene con ocho episodios y con ellos, unas aventuras desde la cordillera del Himalaya hasta las pirámides de Egipto, donde “Carmen” y sus amigos se mueven rápido para mantenerse a la delantera de “V.I.L.E.”.

Netflix suma a su plataforma el anime “Kuroko no Basket”

La primera temporada de “Kuroko no Basket” presenta a unos prodigios jugadores de basquetball que están dispuestos a llevar a la gloria al desconocido equipo de la escuela a la que acaban de ingresar.

Ya están disponibles los primeros 26 episodios.

Kuroko no Basket” presenta a unos prodigios jugadores de basquetball. CORTESÍA / Netflix

Más estrenos de Netflix

Consulta la lista completa de las series, películas y documentales que llegan a Netflix durante el mes de enero de 2021.

AC