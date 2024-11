Netflix nos ofrece muchas opciones para ver, pero si alguna vez te preguntaste cuáles son las mejores series o no te decides por una, ChatGPT nos tiene la respuesta, las siguientes series están divididas por género, así que escoge el que más te gusta y disfruta:

¿Cuáles son las mejores series de Netflix?

Para respondes esta pregunta ChatGPT dividió la selección de las series en 7 géneros, los cuales son

Drama y suspenso

1.- Breaking Bad

2.- Better Call Saul

3.- Mindhunter

4.- Ozark

Ciencia Ficción y Fantasía

1.- Stranger Things

2.- Black Mirror

3.- The Witcher

4.- Dark

Comedia

1.- Brooklyn Nine-Nine

2.- The Good Place

3.- Derry Girls

Te puede interesar: Descubre cuál es el mejor servicio de streaming para ti

Documentales y Docuseries

1.- Making a Murderer

2.- Our Planet

3.- The Last Dance

Acción y Aventura

1.- Narcos

2.- La Casa de Papel

3.- Cobra Kai

Romance y Drama

1.- Bridgerton

2.- Outlander

Terror

1.- The Haunting of Hill House

2.- Midnight Mass

3.- Marianne

¿Cuáles son los precios de contratar Netflix?

Cuenta con tres tipos de suscripción:

Estándar con anuncios : $99.00 mensuales - la mayoría de su catálogo se encuentra en esta suscripción que cuenta con anuncios, se puede ver en 2 dispositivos a la vez.

: - la mayoría de su catálogo se encuentra en esta suscripción que cuenta con anuncios, se puede ver en 2 dispositivos a la vez. Estándar : $219.00 mensuales - no cuenta con publicidad y puedes ver todo el catálogo disponible, se puede ver en 2 dispositivos a la vez.

: - no cuenta con publicidad y puedes ver todo el catálogo disponible, se puede ver en 2 dispositivos a la vez. Premium: $299.00 mensuales - audio espacial de Netflix y se puede ver en 4 dispositivos a la vez.

Estas son las mejores series de Netflix según la inteligencia artificial, dependiendo de tu gusto es la que puede ser mejor para ti, así que puedes pasar un agradable momento al ver alguna de estas series solo o en compañía.

Lee también: 6 nuevos estrenos de Marvel que no te puedes perder

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS