El productor de cine mexicano, Nicolás Celis a lo largo de su carrera ha decidido seguir algunas narrativas a la hora de producir.

Dicho lo anterior, para Celis, los contextos culturales y problemáticas sociales como la situación de las empleadas domésticas ("ROMA") y la violencia en México ("Noche de fuego") son algunas de ellas.

El productor asegura que siempre se ha preocupado por los mensajes que existen detrás de cada historia que decide respaldar y tal vez eso era la razón por la que no se había acercado a la comedia, hasta que se dejó convencer por "La gran seducción", una nueva cinta protagonizada por Pierre Louis, Yalitza Aparicio y Memo Villegas, misma en la que Celis logró un sueño trunco.

"La versión original canadiense de esta película la vi hace 20 años con mi papá y me acuerdo cómo me decía que le gustaba que fuera una historia sencilla que a la vez hace tanto bien con chistes y con recursos blancos, tan inocente, decía, que así tenía que ser el cine mexicano y eso me marcó", comparte Celis en entrevista.

¿De qué trata?

Es la historia de Santa María, una pequeña comunidad en una isla que, tras la industrialización del pueblo vecino, dejó de ser la principal productora de pescado, pero la construcción de una empacadora puede ser la salvación para los habitantes, quienes como condición tienen que conseguir que un doctor se instale en la isla, así Germán (Villegas), Anita (Aparicio) y otros habitantes inician el plan de seducción para que el doctor Suárez (Louis) se enamore de su pueblito.

La cinta, ya está disponible en Netflix, es dirigida por Celso García, quien señaló que para recrear el pueblo de Santa María utilizaron efectos especiales y trasladaron toda la producción a la presa Villa Victoria, de Valle de Bravo. El director considera que llevará al público un mensaje de unión.

Un equipo de fútbol americano con cascos de sandía, una vaca, teléfonos intervenidos... Todo se vale para salvar a un pueblo del olvido. La peli 'La gran seducción' ya está disponible. ������ pic.twitter.com/WjFv9dfiiA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 30, 2023

"Quisimos aprovechar la idiosincrasia del mexicano, sus costumbres, el amor por la familia y creo que hoy más que nunca es una peli necesaria; estamos pasando tiempos socialmente complicados y esta historia nos hace recordar que los mexicanos somos buenos y tenemos arraigado el sentimiento de comunidad", hizo hincapié.

SN