Netflix: Cómo saber si alguien te está robando tu cuenta

Desde que aparecieron los servicios de streaming como Spotify, Amazon Prime, Disney+ o Netflix, algunos usuarios han optado por compartir su contraseña con amigos o familiares para que puedan disfrutar del contenido desde donde estén, sin embargo, esto podría generar que las claves estén más vulnerables y alguien más se pueda aprovechar. Por ello aquí compartimos cómo saber si alguien te está robando tu cuenta.

Después de haber compartido tu cuenta de Netflix, se puede presentar el problema de que sientas que algo anda mal con tu cuenta, y sospeches que alguien "no deseado" está ingresando a la plataforma con tus credenciales sin tu consentimiento.

A continuación, te presentamos una buena opción si no deseas cambiar la contraseña, bien porque no lo consideras necesario, o porque la tienen tus padres y no sabrían cambiarla.

¿Quién está conectado a mi cuenta de Netflix?

Al cambiar la contraseña de Netflix, cuando los demás dispositivos quieran conectarse, deberán introducir nuevamente la contraseña. AP / ARCHIVO

Si deseas saber quién se está conectado a tu cuenta de Netflix sin tu consentimiento y por consiguiente quieres expulsarlo, solamente debes hacer los siguientes pasos.

Ingresa en un navegador e inicia sesión en Netflix.

Abre el menú desplegable que se ubica en la parte de abajo del icono de tu cuenta.

Dirígete a "Cuenta".

Da clic en Actividad reciente de streaming del dispositivo.

Posteriormente verás los dispositivos que se han conectado recientemente a tu cuenta, como se llaman dichos dispositivos y punto de conexión (desde donde se conecta a la cuenta), datos que te serán de vital importancia para saber si es un usuario no autorizado.

Seguidamente dirígete a Cuenta nuevamente y da clic en "Cerrar sesión" en todos los dispositivos. Dicha acción hará exactamente eso, menos en la sesión en la que te encuentras activo.

De esta forma, cuando los demás dispositivos quieran conectarse, deberán introducir nuevamente la contraseña, por lo que, si nuevamente aparece alguien que no debería estar, lo mejor será cambiar tu contraseña.

¿Cómo cambio mi contraseña de Netflix?

Recuerda que cambiar la contraseña de tu cuenta de Netflix es muy sencillo, basta con ir al menú Cuenta, y después pulsar en "Cambiar Contraseña".

AC