Netflix: ¿Cómo cambiar el color y tamaño de los subtítulos?

Pese a que la opción de modificar el color y tamaño de los subtítulos de las series y películas de Netflix no es algo nuevo, nunca está de más tener a la mano el tip para cuando la vista no de para más o la distancia del televisor no sea tan cómoda. Aquí te explicamos a detalle cómo modificar estas opciones para disfrutar tus filmes favoritos.

Primero, es necesario aclarar que el ajuste debe hacerse desde el sitio web de Netflix (en la PC). Una vez que tengas acceso, ingresa a la cuenta que desees modificar la fuente.

Hay que seleccionar la opción “cuenta”, posteriormente seleccionar el usuario y después “aspectos de los subtítulos”.

Allí se desplegará una serie de opciones para cambiar el tipo de fuente donde, hasta el momento, Netflix permite sólo siete tipos.

Asimismo, los colores elegibles son el negro, blanco, verde, azul, amarillo, rosa y azul cielo en tres diferentes tamaños.

Si el usuario lo desea, puede agregar una sombra a la letra para darle más profundidad y resalte de la pantalla.

Cuando decidas qué opciones se modificarán de las antes mencionadas, es importante seleccionar “guardar” para que los cambios se conserven en la cuenta. Y listo, ahora podrás disfrutar de las serie y películas de Netflix a tu estilo.

Además de este tip, existen otros como el de los códigos que Netflix tiene para distribuir de manera específica su contenido.

AC