Nell Smith, prodigio musical, fallece a la edad de 17 años

La cantante y músico Nell Smith falleció el sábado a los 17 años de edad. La prodigio musical había trabajado con la banda The Flaming Lips para grabar un álbum de covers de Nick Cave. La información fue publicada por su familia a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la artista.

"Nos duele mucho decir que nuestra luchadora, talentosa, única y hermosa hija nos fue arrebatada el sábado por la noche. (…) Ella tenía tanto que dar a este mundo, pero estamos agradecidos que alcanzó a experimentar tanto en sus 17 años. Ella dejó una marca indeleble en el mundo y un espacio que no se puede llenar en nuestros corazones."

Así mismo, en la publicación firmada por Jude, Rachel, Jed y Ike, piden respeto para llevar a cabo el duelo. "Abracen a sus hijos fuertemente el día de hoy y por favor déjenos trabajar los sucesos. Avisaremos cuando los necesitemos", concluye la publicación.

Smith era fanatica de The Flaming Lips, la cual conoció el pasado 2018 cuando la banda se presentaba en Calgari. En 2021 a la temprana edad de 14 años, Smith fue invitada a colaborar con ellos para el álbum Where the Viaduct Looms el cual está compuesto por covers de Nick Cave.

Simon Raymond de los Cocteau Twins también compartió sus condolencias revelando que Smith se encontraba trabajando en su álbum como solista a través de la productora Bella Unión. El cual estaba planeado a estrenarse el próximo año.

Lamentablemente, la cantante canadiense no pudo sobrevivir a un accidente automovilístico.

 

