Nebai Torres va por la corona de Mexicana Universal

Este domingo 3 de junio, en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca 1 se elegirá a la nueva Mexicana Universal que competirá por la corona de Miss Universo. Y la tapatía Nebai Torres Camarena podría alzarse con el título, al lograr una posición entre las seis finalistas. La jalisciense tiene el objetivo de convertirse en la mujer más bella de México. En entrevista comparte las emociones de llegar hasta este momento de la competencia que se caracterizó por tener formato de reality show.

“De un inicio para mí fue sorprendente saber que era un reality, que la dinámica cambiaba y convivir entre 32 mujeres que no nos conocemos, pero al final estuvo padre porque creo que hubo muchas relaciones bonitas de amistad porque la competencia es arriba en el escenario y no abajo. Fueron dos meses muy padres, claro que ahora las emociones y los sentimientos están a flor de piel, pero está muy padre la experiencia”.

Nebai destaca que las cualidades que la hicieron llegar hasta la final, son la perseverancia, la tenacidad y el compromiso, “pero sobre todo la pasión, el hacerlo de corazón. Fue representar a esa mujer mexicana que ahora se necesita en este país, un mujer integral y completa, no solo con belleza física, también con seguridad y confianza para poder crear”.

Se sobrepone a todo

El momento más complicado de la competencia para Nebai fue el estar lejos de su familia. “Pero algo que sí fue todo un reto, fue el de pasarela con los ojos vendados, se sintió horrible, pero en el programa nos dieron la seguridad de poder hacerlo”.

Confiesa Nebai que no le han dicho cuáles serán las pruebas de la final, al igual que el público, ellas también están a la expectativa de saber qué sucederá. “Nunca nos dicen qué retos vamos a tener, ni cómo será la gala, siempre el formato cambia, siempre nos sorprenden”.

En cuanto al vestuario para la gala, destaca Torres Camarena que la producción será la encargada de proveer los vestidos, no como anteriormente que cada reina de belleza hacía alianza con un diseñador, lo que sabe la tapatía es que los diseñadores que han estado colaborando para las galas, serán los encargados de ponerlas regias para la gran final.

Nebai, ya está más que lista para darlo todo en el escenario, con la visión de una mujer triunfadora. “Miss Universo pide a una mujer preparada con una profesión, pero que no solo quede ahí, que también aporte algo a la sociedad. Yo soy odontóloga y tengo un proyecto de salud bucal, llevarlo a comunidades marginadas y de escasos recursos que no tienen acceso a la salud, se trata de poder dejar una huella”.

Con la mente abierta

Nebai no descarta trabajar en medios ahora que ha estado cerca de ellos. “Yo estoy abierta a cualquier posibilidad, no sé exactamente si actuación o conducción, me gustaría conducir, pero ahora estoy enfocada en obtener la corona y en mi proyecto”. Finaliza diciendo que no ha pensado en su discurso de agradecimiento en caso de ser la ganadora.

“Yo siempre digo que lo que sale del corazón, es lo más importante. No tengo un guion, lo que vale es lo que sale de uno, lo que sientes en el momento, porque de qué sirve que te aprendas un párrafo si no hay emoción. Claro que tengo ideas de lo que voy a decir, pero sé que en ese momento tendré miles de sentimientos”.

¿Cómo funciona el concurso?

El público durante las galas ha podido votar por sus favoritas y para la final se abrieron votaciones por 24 horas, la dinámica ya cerró y esos resultados representan el 50 por ciento de la calificación, el otro 50 es el que otorga el jurado comandado por Rebeca de Alba, David Salomón y Penélope Menchaca. Cuando haya una ganadora, Nebai desconoce si enseguida comenzará la preparación para Miss Universo, pero sabe que debe haber un tour de medios para que se conozca a la Mexicana Universal 2018.

LAS FINALISTAS:

1.- Colima: Andrea Toscano

2.- Zacatecas: Karely Sandoval

3.- Tabasco: Aranza Molina

4.- Sinaloa: Maryely Leal

5.- Jalisco: Nebai Torres

6.- Guerrero: Lupita Valero