Conoce algunos de los mejores eventos de la temporada navideña en México. Elige entre villas iluminadas, parques temáticos, recorridos y festivales.

Para iniciar, hoy, dales un twist a los típicos villancicos en el concierto de Candlelight, con su especial navideño en el moderno Centro Cultural Roberto Cantoral, muy cerca de la Cineteca Nacional de México, al sur de la Ciudad de México.

En sus recitales, el escenario se ilumina con cientos de velas para crear una experiencia multisensorial y, durante la temporada decembrina, se agregan flores de nochebuena, esferas brillantes, moños rojos y coronas navideñas muy vistosas.

El concierto es de una hora y deleitará tus oídos con 17 piezas icónicas, como: “Los Peces en el Río”, “Jingle Bell Rock”, “La Marimorena” y “El Niño del Tambor”, las cuales serán interpretadas por el dúo Acosta 2, acompañado de piano, saxofón batería, bajo y guitarra.

Las presentaciones de hoy serán a las 18:00 y 20:30 horas.

El Universal

Christmas in the Park (hasta el 19 de enero de 2025)

Six Flags México organiza el festival navideño Christmas in the Park, que combina la emoción de sus juegos mecánicos con el ambiente familiar y mágico de la temporada navideña 2024.

Cada rincón de sus pueblos temáticos y senderos está decorado con foquitos resplandecientes, árboles de Navidad gigantes y otros elementos, creando un montón de photo opportunities.

Entre los atractivos de esta edición está la Casita de Dulces del Polo Norte y las Posadas de Caramelo, donde Santa, sus duendes y los Looney Tunes dan dulces a los niños; también hay villancicos y canciones interpretadas por bandas y artistas en vivo en el escenario principal.

Christmas Light Parade es un desfile de personajes que fascinará a los niños. Y, por último, el show Beyond Christmas incluye fuegos artificiales, un concierto y espectáculo de drones. Revisa el sitio del parque para consultar horarios.

Luztopía (hasta el 6 de enero de 2025)

El área metropolitana de Monterrey recibe la séptima edición del festival navideño Luztopía. El tema de 2024 es “Navidad Mexicana”. Sus cientos de figuras iluminadas contienen guiños a elementos representativos de nuestro país, como la lucha libre, las piñatas, cactus, alebrijes y monumentos, como el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes.

Son más de 200 instalaciones iluminadas, un enorme castillo multimedia con shows cada media hora, espectáculos musicales, una rueda de la fortuna, sillas voladoras, photo opportunities con Santa Claus, un pino gigante, food trucks, fire pits, un carrusel, un mercadillo navideño donde probar delicias navideñas, un túnel con cientos de focos de colores y mucho más.

Estará abierto casi todos los días hasta el 6 de enero de 2025 (excepto 24 y 31 de diciembre), de 17:00 a 23:00 horas. Las figuras se encienden a partir de las 18:00 horas. Este año cambió de sede. Fue instalado en Live Gardens en San Pedro Garza García.

ESPECIAL

Navidalia (hasta el 30 de diciembre)

El parque temático dedicado a la Navidad regresó al Parque Ávila Camacho, en Jalisco, por quinto año consecutivo; está dividido en cuatro “mundos”, cada uno con sus propios atractivos.

El Mundo Europeo está inspirado en la ciudad francesa de Estrasburgo. En su mercado navideño puedes comprar souvenirs y probar comida y bebidas de temporada. Esta zona con cabañas iluminadas ofrece un encuentro con Santa Claus para tomarte una foto y la presentación del musical “El Gran Árbol”.

Al entrar al Mundo Nórdico, te transportas a un gélido y espeso bosque. Hay senderos entre pinos nevados, portales de piedra, ramas, musgo y cascadas habitados por seres mitológicos. También cuenta con una pista de patinaje.

Viaja a la tierra de los Reyes Magos en el Mundo del Medio Oriente. Destaca su gigantesco nacimiento y un mercado de estilo árabe en el que también vas a experimentar ricos sabores y aromas, y a comprar souvenirs.

El mundo Posada Mexicana es la réplica de un pueblo navideño. Visita la Plaza Canoil para probar antojos típicos, como tamales, ponche y buñuelos. No te pierdas la “Gran Posada”, un nuevo espectáculo multimedia en el que, con efectos especiales, se ‘romperá’ una enorme piñata.

Uno de los shows más importantes y aclamados es “Canticorum”, una puesta con más de 30 artistas interpretando villancicos y canciones navideñas en un increíble y colorido escenario que evoca la Alta Edad Media francesa, inspirado en la icónica Catedral de Notre Dame de París de estilo gótico.

Su horario es de domingo a jueves de 19:00 a 24:00 horas; viernes y sábado abre a la misma hora y cierra a la 01:00 de la mañana.

Brilla Fest (hasta el 30 de diciembre)

El festival y parque temático navideño Brilla Fest tiene un par de sedes: en el pueblo mágico de Atlixco, Puebla, y en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En Atlixco, se lleva a cabo en el aeródromo y parque de aventura Xtremo Parque, a unos 15 minutos del centro del pueblo y a poco más de dos horas de la Ciudad de México.

Tiene un castillo iluminado; un nacimiento gigante; photo opportunities con los Reyes Magos; un “bosque 3D” con cientos de árboles decorados con foquitos; un carrusel; la zona inmersiva “Navidad psicodélica”, con figuras de colores; un recorrido en tren; juegos mecánicos, y la estrella del evento: el “Gran desfile de Nikolaus”.

Brilla Fest Naucalpan está en el Parque Naucalli, a unos 40 minutos desde la Ciudad de México. Es muy similar. Entre sus atractivos hay una zona de juegos mecánicos; la casa de Santa para tomarte la foto y entregar tu carta; un mercado navideño con música, pastorelas y comida; la zona “Año Nuevo Chino”, con linternas tradicionales; cuentacuentos “Navidades por el Mundo”; el área temática el “Camino de los Reyes Magos”, con un nacimiento, granjita y photo opportunities; el Bosque Encantado con árboles y hongos coloridos; el Bosque de Duendes; la Aldea de Santa y el Show de Nikolaus, musical multimedia.

En ambas sedes, Brilla Fest cerrará únicamente el 24 de diciembre. Abren de 18:00 a 23:00 horas.

ESPECIAL

Noelandia (hasta el 8 de enero de 2025)

A tres horas y media de la Ciudad de México, Volcanic Park -con vistas al Pico de Orizaba- se transforma en Noelandia, una villa iluminada con más de 25 escenarios instagrameables. De día, disfruta de las atracciones del parque de aventura: tirolesas, puentes tibetanos el Castillo de las aves (hogar de distintas especies) y un laberinto.

La Navidad llega al caer la noche, cuando las luces se encienden. El Castillo de las Aves se convierte en el Castillo del Señor Claus. Decorado con miles de foquitos de colores, en su interior te espera para recibir tu carta.

En la zona del Bosque Nórdico hay enormes pinos adornados con luces y esculturas de animales del Ártico; el área temática, la “Gran Posada Mexicana” es un spot fotográfico con figuras iluminadas; la Fábrica de Juguetes es una cabaña alpina donde los duendes fabrican regalos; en la Granja de Noel puedes convivir con gamos europeos (especie de ciervo); en el Bosque Luminiscente hay un paseo entre dinosaurios y arbolitos con luces fluorescentes; y en su río artificial, a bordo de una lancha, pasas por debajo de túneles iluminados.

Abre todos los días desde las 10:00 horas. Las actividades de Noelandia comienzan a las 18:00 y terminan a eso de las 21:00 horas.

Recorridos Navideños (hasta el 5 de enero de 2025)

En el Estado de Morelos, muy cerca de la laguna de Tequesquitengo y a menos de dos horas de CDMX, Jardines de México recibe la Navidad con un evento especial: los “Recorridos Navideños”.

Tanto sus jardines temáticos como sus senderos se decoran con cientos de lucecitas, miles de nochebuenas y figuras luminosas gigantes, ofreciendo espacios para tomarte la foto y recorridos (por cuenta propia) por toda la propiedad para ver los adornos de temporada. Cuando cae la noche viene la mejor parte: todo se enciende, incluido un enorme árbol.

Ofrece tres talleres: decoración de un árbol navideño (guiado por expertos de la Escuela de Jardinería), de manualidades y decoración de galletitas. Para cerrar el día, asiste a su show de danzas aéreas, fuegos artificiales y drones. En esta temporada cerrará el 24 y 31 de diciembre. Jardines de México; abre a las 9:30 horas, aunque las actividades de los Recorridos Navideños comienzan a partir de las 18:30 y terminan a las 21:00 horas.

ESPECIAL

Volártico (hasta el 1 de enero de 2025)

Una de las estampas navideñas más soñadas por los niños es la de Santa volando en su trineo jalado por renos. Y en las boscosas y frías faldas del legendario volcán Iztaccíhuatl es posible contemplarlo. Esta es la atracción principal de Volártico, la experiencia navideña que ofrece el parque de aventura Alpinia, en el estado de Puebla, a una hora y 15 minutos de CDMX.

La principal atracción de Alpinia es su laberinto, el más grande de México. Durante la temporada de Volártico encontrarás en tu recorrido, a varios santas (con distintos atuendos y de diferentes épocas) que te darán pistas para encontrar la salida.

Te recomendamos ir con tu mejor ugly sweater y con tu mascota disfrazada, pues hay concursos en ambas categorías y premios para los ganadores.

También se presenta la obra de teatro Las Cartas de Santa, aunque el espectáculo estrella es el “Vuelo de Santa”, en el cual un trineo iluminado dirigido por Papá Noel vuela entre las copas de los árboles.

Volártico abre todos los días, excepto 24 y 31 de diciembre, de 16:00 a 20:30 horas.

“Navidades en México” (Del 25 al 29 de diciembre)

Uno de los ballets folklóricos con mayor prestigio en México es el de Amalia Hernández. Desde hace más de 16 años se presenta “Navidades en México”, en la explanada del Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.

El espectáculo se divide en tres actos. El primero es una recreación de la Anunciación y la representación de un nacimiento viviente. El segundo acto se basa en los regalos que los Reyes Magos ofrecen al niño Jesús, con danzas del Istmo de Oaxaca, Yucatán, Chihuahua y Tamaulipas. El tercero es una posada, con villancicos interpretados por un coro de más de 50 voces. Las funciones son a las 19:00 horas.

ESPECIAL

CT