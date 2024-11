Una de las canciones navideñas más escuchadas en el mundo es "All I want for Christmas is You", interpretada por Mariah Carey. Recientemente, la cantante fue entrevistada por Vogue en su canal de YouTube, en dónde preguntaron a la actriz y cantante por la época de navidad .

La intérprete de 55 años fue preguntada por el mejor regalo que ha recibido en Navidad, a lo que contestó entre risas.

" Probablemente fueron diamantes, aunque probablemente no debería decir eso en voz alta . Pero tuve que hacerlo", declaró, además de mencionar que quien se lo dio “ya no está presente”.

Por otra parte, la cantante también fue cuestionada por el mejor regalo que ella ha hecho en estas fiestas decembrinas.

“ Un Ferrari. ¿Se lo merecía? No lo sé ”, mencionó, refiriéndose a su exesposo, el presentador de televisión Nick Cannon, conocido por conducir la versión estadounidense de “The Masked Singer”.

Mariah Carey también indicó que ella es la encargada de preparar la fiesta de navidad en su casa, y aunque la fiesta la hace para compartir con familiares y amigos, admitió que preparar la celebración también alimenta su ego.

Mariah Carey: ¿Cuándo inicia la temporada navideña?

La conocida como 'reina de la navidad' en Estados Unidos, también respondió sobre cuándo es el momento indicado para comenzar a escuchar su icónica canción navideña, "All I want for Christmas is You" .

"Me gusta esperar hasta el primero de noviembre. Aunque antes esperaba siempre hasta pasado el Día de Acción de Gracias. Depende. Algunas personas quieren comenzar un poco antes ", finalizó. Cada año, Carey publica un video titulado “It's Time”, haciendo referencia al momento en que su canción vuelve a sonar por todo el mundo.

MBV